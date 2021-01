Indestrutível, o clássico G-shock tem lançamento de modelo exclusivo à Casual

Desde 1983, a G-Shock, divisão da Casio, produz relógios resistentes a baixas temperaturas, água, lama, choques e impactos. Uma opção clássica para esportistas e colecionadores da marca. Agora, a linha de relógios G-Shock, que representa 60% da receita global do grupo japonês, acaba de lançar um novo modelo com exclusividade à Casual EXAME, o DWE-5600CC.

Com mais de 35 anos de história e colaborações, como com a série de mangá Dragon Ball Z, lançado no ano passado, este é o primeiro G-SHOCK que acompanha pulseiras e biséis que podem ser trocados. A nova linha da série 5600, que herda a forma quadrada clássica do primeiro G-SHOCK, acompanha três tipos de pulseiras substituíveis e dois biséis para um toque a mais de estilo no acessório. Com sugestão de preço de 1.699 reais.

Referência em durabilidade, o novo modelo também conta com estrutura Carbon Core Guard, que inclui uma caixa reforçada com fibra de carbono resistente a choques. “Não há produtos similares à linha G-Shock no Brasil. Somos reconhecidos globalmente pela alta qualidade e design”, afirmou Masaaki Fujino, diretor comercial da Casio Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME em outubro.

As três pulseiras que acompanham o relógio podem ser trocadas facilmente, já que possuem uma alavanca deslizante. Além disso, a moldura do modelo é fixada ao relógio por ganchos internos sem parafusos, e também pode ser trocada. O relógio também acompanha uma pulseira preta, e uma pulseira de tecido, em que a estampa de camuflagem é reflexiva fosforescente.

Para o Gerente de vendas da G-Shock, Rodrigo Garavelli, o DWE-5600CC é uma inovação ao mercado. “A troca pulseiras e biséis é um grande diferencial deste modelo, pois permite que o usuário realize diversas combinações de acordo com a ocasião. Conseguimos trazer um modelo cheio de personalidade, versatilidade, embalagem especial, mais estilo, e é claro, a resistência absoluta G-SHOCK”, explica.

O relógio conta ainda com resistência à água até 200m, luz de fundo eletroluminescente, alerta piscante, cronômetro, alarme multifuncional, bateria com aproximadamente 2 anos de duração e peso de apenas 54 gramas.

Com crescimento de 15% da receita no ano passado, a pandemia não impactou as vendas do G-Shock. Garavelli comenta que “no início da pandemia as lojas físicas foram fechadas e o maior canal de vendas da Casio ainda é a somatória das lojas físicas especializadas de relógio. Nesse contexto, tivemos uma dificuldade maior no mês de março e abril, mas na sequência recuperamos o gap com o e-commerce (próprio e via parceiros), onde triplicamos as vendas, já que o consumidor passou a buscar os nossos produtos nas lojas online”.

O produto pode ser adquirido tanto no site da G-Shock, quanto nas lojas físicas parceiras e marketplaces oficiais da marca.