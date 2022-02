O bolovo do hotel Rosewood, de R$ 135: preço de um prato do Fasano

“Bolovo, não. Bolove”, me corrige Felipe Rodrigues, chef executivo dos quatro restaurantes do novíssimo e incensado hotel Rosewood, em São Paulo. Com acento agudo. “É um bolovo com amor.” No caso, trata-se de uma releitura do famoso quitute de boteco do bar Rabo di Galo, no complexo hoteleiro. E que chamou a atenção logo na abertura pelo preço: 135 reais.

O salgado leva uma fina camada de frango empanado em volta do ovo, em vez da tradicional cobertura grossa de carne moída, e ovas de caviar uruguaio Polanco por cima. A gema vem na consistência certa, molhada mas firme. O salgado desmancha na mão e realmente é delicioso.

Provei o “bolove” em um jantar nesta semana para convidados em que foram apresentados pratos dos quatro restaurantes em funcionamento no Rosewood - o Le Jardin, o Blaise, o Taráz e o Rabo di Galo. Entre os destaques no cardapio estavam a pizzeta de trufas, queijo de cabra e cebola caramelizada e o tartare de wagyu com emulsão de tutano.

O prato final foi um frango rôtissoire que parece feito por avó – isso se a avó em questão souber cozinhar como o Felipe Rodrigues. As entradas, como taco de pato com tucupi, foram preparadas pelo chef Felipe Bronze, acompanhadas do champagne Belle Époque da Perrier Jouet. Tudo preparado com excelência, o que justifica a longa fila de espera nos restaurantes do Rosewood, em torno de uma semana.

Mas a estrela do cardápio, o que todos queriam provar, era o bolovo com amor. E o comentário invariável é se o salgado vale realmente os 135 reais. Por curiosidade e a título de comparação, selecionamos alguns pratos dos restaurantes mais concorridos de São Paulo pelo mesmo preço.

Fígado saltado com cebola, sálvia e polenta cremosa, do Fasano. Fígado? Muita gente torce o nariz para os miúdos, mas este prato é um clássico da culinária veneziana e boa opção para quem não gosta de peixes e frutos do mar. Geralmente o fígado é de vitela. Na receita original, as cebolas, que trazem equilíbrio entre doce e salgado, são da cidade de Choggia. Preço: 125 reais

Magret de pato ao molho de tamarindo e mini legumes em manteiga de especiarias, do La Casserole. Há quem aponte o coq au vin como a especialidade deste mais do que clássico restaurante instalado há mais de 60 anos no Largo do Arouche, no aristocrático e decadente centro de São Paulo. Mas o delicioso magret de pato não fica atrás. Preço: 109 reais

Penne ao molho rosé com iscas de filet, da Famiglia Mancini. E por falar no centro de São Paulo... a Famiglia Mancini é destino certo para turistas e também para paulistanos. Na mesma rua estão outras casas com a marca de Walter Mancini, como a pizzaria de mesmo nome. A massa seca ao molho de tomate, creme de leite e parmesão com iscas de filé mignon é um prato sem erro. Preço: 125 reais

Bobó de Camarão com arroz jasmine de coco, do Carlota. A versão do famoso e abastado prato popularizado na Bahia ganha ar de sofisticação nas panelas da chef Carla Pernambuco, no amplo restaurante inaugurado por ela em 1995. Preço: 115 reais

Baccalá ala siciliana, do Piselli Jardins. Lombo de bacalhau com batatas, seleção de tomates sweet grape, azeitornas pretas, alcaparras, tudo salteado com azeite italiano. O filho de agricultores e ex-garçom do Fasano Juscelino Pereira firmou seu nome nos quatro restaurantes que levam o nome de ervilha em italiano. O bacalhau já virou um clássico da rede. Preço: 119 reais