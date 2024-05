Hora do almoço: 8 menus executivos por até R$ 80 no bairro de Pinheiros, em SP

O menu executivo é uma excelente opção para quem busca uma refeição completa durante o horário do almoço, e geralmente composto por um menu de três passos, com entrada, prato principal e sobremesa, por um preço mais acessível.

Para quem aproveita o horário do almoço para se aventurar e conhecer novos restaurantes, aqui está uma seleção com oito casas no bairro de Pinheiros que servem menus executivos por até R$ 80. Confira.

Animus

Restaurante Animus, da chef Giovanna Grossi (Thays Bittar/Divulgação)

O restaurante comandado pela chef Giovanna Grossi, em Pinheiros, serve um menu executivo, às segundas, quartas, quintas e sextas por R$ 72. O cardápio é renovado a cada mês, sempre com três opções de entradas à escolha e principais variados, a exemplo do cupim na brasa com purê de batatas, vinagrete e farofa ou do risoto de abóbora, gorgonzola e nozes picantes. A sobremesa ou fruta do dia saem com um acréscimo de R$ 8 e podem ser acompanhadas de um café espresso (+ R$ 5).

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros. Telefones: (11) 2371-7981 / (11) 98705-9388. Horário: segunda, quarta, quinta e sexta, 12h/15h e 19h/23h. Sáb., 12h/16h30 e 19h/23h. Dom., 12h/ 16h30.

Bráz Trattoria

A Bráz Trattoria, em São Paulo, é o destino certo para os amantes da culinária italiana. Com um cardápio repleto de opções que vão de massas a risotos, passando por carnes, aves e pescados frescos. Lá, o menu executivo, composto por entrada, prato ou pizza e sobremesa, é servido de segunda a sexta-feira, de 12h às 15h, por R$ 64.

Entre os principais estão o tagliata di manzo, que leva baby beef, batatas rústicas, mix de folhas e tomate assado; galeto assado, com brócolis, batatas e tomates tostados com alcaparras e limão siciliano; spaghetti all'amatriciana, feito com molho de tomate italiano, guanciale, pecorino e pimenta do reino, ou o aveludado risoto ao pomodoro com burrata. Também é possível optar pela pizza individual do dia. Entradas e sobremesas são sazonais.

Serviço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 72. Horário: Segunda- feira. das 11h30 às 15h – 17h às 23h. Terça-feira e quarta-feira, das 11h30 às 15h – 17h à 00h. Quinta-feira, das 11h30 às 15h – 17h à 1h. Sexta-feira, 11h30 à 1h. Sábado 12h à 1h. Domingo, das 12h às 22h. Endereço: Av. Piracema, 669 - Tamboré, Barueri. Telefone: 11 5990-3104. Horário: Segunda-feira a quarta-feira das 12h às 15h e das 18h às 22h30; Quinta-feira das 12h às 22h30; Sexta-feira e sábado das 12h às 23h; Domingo das 12h às 22h. Endereço: Rua dos Pinheiros, 412 – Pinheiros – São Paulo. Horário: domingo, das 12h às 23h30; segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h30; sexta e sábado, das 12h a 00h.

Canto do Picuí

O Canto do Picuí, sob o comando do renomado Wanderson Medeiros, traz uma novidade em seu serviço: agora, o restaurante passa a abrir também no período de almoço, de terça a sexta-feira, com um menu executivo rico em sabores. O novo menu oferece opções de entrada, prato principal e sobremesa, por um valor fixo de R$ 68.

No menu executivo atual, a carne de sol desfiada com natas, acompanhada por barquinhas de tapioca crocante, foi a entrada escolhida por Picuí (como o chef é conhecido) para iniciar a sequência. Como principal, o comensal escolhe entre: os cubos de carne ao vinho cozidos lentamente, acompanhados de legumes, cogumelos e purê de três raízes; peixe grelhado com crosta de alho, tomate e farinha panko, e musseline de mandioquinha; massa ao ragu de linguiça defumada e fresca com cubos de coalho marinados em pesto de manjericão; baião de dois com queijo coalho grelhado; ou a galinhada da Bel. Aqueles que querem pegar leve podem pedir o prato Fitness (R$ 48), uma salada de folhas verdes, croutons, lascas de queijo grana padano e proteína à escolha (peixe, frango ou carne). Para encerrar, cocada de colher com sorvete de tapioca, farofa de bolacha 7 capas Maragogi e fios de mel de engenho.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 329, Pinheiros, São Paulo. Telefone (11) 95583-7134. Horário de Funcionamento: terça a sextas, das 12h às 15h, e sábados e domingos, das 12h às 16h30; Terça a sábado, das 19h às 23h30.

ICI Brasserie

ICI Brasserie: arroz do mar. (Divulgação/Divulgação)

A badalada brasserie com quatro unidades na capital paulista, traz um menu executivo servido durante a semana das 12h às 15h. É possível escolher a entrada, o principal e a sobremesa. Entre os pratos principais. saem da cozinha o Arroz do Mar com camarão e mariscos puxados na manteiga de alho, salsinha e tomates picantes (R$ 69) e o Schnitzel de Porco e Salada de Batata (R$ 69), uma suculenta milanesa de porco com salada de batatas e rúcula selvagem.

Serviço: Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP.

NOU

NOU: frango a milanesa para o menu executivo. (Carol Nunes/Divulgação)

O restaurante badalado conta com um menu executivo de segunda a sexta-feira com muitas opções saborosas e perfeitas para o almoço com o valor fixo de R$ 61. Nas quartas-feiras, uma das opções do cardápio é o Frango a milanesa, servido com creme de milho, arroz e farofa de bacon. Já na quinta-feira, vale a pena experimentar o Risoto de beterraba com queijo de cabra.

Serviço: 2 Unidades + Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 2609-6939 | Horário de funcionamento: a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das das 12h às 00h.

Tantin Bar

Tantin: feijoada servida às quartas-feiras. (Rodolfo Regini/Divulgação)

O bar de gastronomia brasileira oferece pratos saborosos que exploram o melhor da culinária do país. O menu executivo, disponível de segunda a sexta-feira pelo valor de R$ 48, conta com um prato principal, doce do dia ou abacaxi com mel e raspa de limão de sobremesa e café coado para finalizar. De quarta-feira, vale a pena pedir a clássica Feijoada, acompanhada de arroz, farofa e vinagrete.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros - São Paulo/SP – Fone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 18h.

Ventre Cozinha

O restaurante em Pinheiros oferece executivos de terça a sexta-feira menu executivo com prato principal, sobremesa e um cafézinho por R$ 52. O prato varia conforme o dia, dentre as opções estão o baião de dois, feijoada, arroz de moqueca com peixe frito e costelinha suína.

Serviço: Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: quinta-feira das 18h às 23h, sexta das 18h às 00h, sábado das 12hrs às 16hrs e das 18 hrs às 00h, domingo das 12h às 17h.

Nunes Parrilla Y Bar

O Nunes Parrilla Y Bar, espaço especializado em cortes de carne selecionados e de qualidade premium, oferece duas opções de menu executivo, disponível de segunda a sexta, no horário comercial. A primeira opção conta com um bife à milanesa de 180g e uma porção de batatas fritas, por R$ 69. Já na segunda opção estão inclusas as porções de arroz, feijão preto com linguiça paio, farofa e o bife a milanesa de 130g, R$ 74.

Serviço: R. Padre Carvalho, 231 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05427-100 | (11) 91727-0231