De menu assinado a comida brasileira: 3 opções de almoço executivo na região da República em SP

Na movimentada região da Praça da República, no centro de São Paulo, a oferta de almoços executivos é vasta e diversificada. Empresas e trabalhadores locais buscam opções que aliam praticidade, qualidade e variedade durante a pausa para o almoço.

Para te ajudar na melhor escolha, EXAME Casual selecionou três restaurantes para você conhecer. Entre as sugestões estão menus executivos mais em conta, de R$ 30, e outro assinado por chef francês. Os PFs são uma ótima experiência gastronômica acessível e saborosa, destacando-se pela diversidade de sabores. Confira:

Esther Rooftop

Esther Rooftop. (Carlos Alkmin/Divulgação)

O Esther Rooftop mistura diferentes referências e traz a alta gastronomia contemporânea para o Centro. O menu executivo, servido de segunda a sexta, é um dos seus pontos fortes e o cardápio muda semanalmente. Por R$ 97, tem direito a entrada, prato principal e uma sobremesa, assinado pelo chef Benoit Mathurin. O espaço ainda conta com uma programação musical única de segunda à sexta, dispondo de estilos como o chorinho, jazz e black soul.

Serviço: Edifício Esther (R. Basílio da Gama, 29 - República, São Paulo - SP). Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h, sábado das 12h à meia-noite, e domingo das 12h às 17h. Telefone: (11) 3256-1009

Galeria do Rock Bar

Galeria do Rock Bar. (Munier Ferreira/Divulgação)

O Galeria do Rock Bar é um lugar ideal para o happy hour pós-expediente. Aberto em março deste ano, o espaço tem como inspiração os anos 1990, incluindo drinks nostálgicos. Além disso, conta com menu variado, com opções de lanches, porções e PF. Entre as opções de PF, servido de segunda a sexta, está o Brasileirinho, com arroz, feijão, vinagrete e ovo frito (R$ 25), e a Feijoada, com banana grelhada e couve, por R$ 39. O bar promove também eventos culturais e artísticos e tem música ao vivo de quarta-feira e sábado, unindo diferentes estilos.

Serviço: Galeria do Rock (Av. São João, 439 - República, São Paulo - SP). Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 19h e sábado das 9h às 18h. Telefone: (11) 99515-9233.

Boteco 28

Boteco 28. (Felipe Barbosa/Divulgação)

O Boteco 28, localizado no 28° andar do Farol Santander, possui cardápio variado com inspiração na culinária da Paulistânia, com destaque para a farofa de formiga içá, porções como bolinho de costela e torresmo e opções de PF, como o Strogonoff de Filé Mignon (R$ 45), servido às quintas, e a Carne de Panela (R$ 45), servida às sextas. O espaço conta uma exposição fixa em homenagem ao sambista Adoniran Barbosa, com prato também dedicado ao músico.

Serviço: Farol Santander (R. João Brícola, 24 - 28˚ andar - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP). Horário de funcionamento: de terça a domingo das 11h30 às 20h. Telefone: (11) 3553-6784.