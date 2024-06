Dia dos Namorados: Bvlgari promove evento romântico com show de Tiago Iorc

Tiago Iorc está em um momento celebrativo de sua carreira, com um novo álbum inspirado pela esperança e pelas relações humanas. Antes Que O Mundo Acabe conta com colaborações especiais, incluindo Anitta na releitura de Na Ausência De Ti, uma versão em português da música de Laura Pausini. Na noite de ontem, 11, Iorc apresentou esta e outras canções em celebração ao Dia dos Namorados, em evento promovido pela Bvlgari, em São Paulo.

A apresentação faz parte da curta temporada, com "Noite dos Namorados", um show íntimo no formato voz e violão - criado especialmente para celebrar a data mais romântica do ano. Em conversa com Casual EXAME, o artista conta sobre carreira e a relação com a joalheria romana.

Quais são os principais temas e inspirações do seu mais recente álbum?

A música é um grande presente na minha vida, e sempre uma grande surpresa. É ela quem me guia, quem me ajuda a compreender. Minha inspiração vem sempre dessa conexão, com a música, com a vida, com as pessoas, com as histórias. Me deixo ser guiado por essa magia que chamamos de vida.

Você esteve em um hiato por um tempo. Como você descreveria sua jornada de retorno à música?

Fui percebendo ao longo dos anos como minha busca vai para além da materialidade, do que concebemos comumente como sucesso ou êxito. Fama, dinheiro, reconhecimento… essas coisas são gostosuras brilhantes e fazem parte do caminho, mas não são o que sustentam a caminhada. Vivo de música porque amo fazer música. É com certeza um dos meus propósitos nessa vida, fazer música. Volta e meia, quando sinto necessidade, gosto de cortar o plug de tudo que me afasta desse entendimento pra me reconectar com o que de fato importa. Sinto que é isso que me mantém bem pra seguir em frente.

Que mensagem você espera transmitir aos seus fãs com sua música atual?

Gosto de como a música cria uma história dentro da cada pessoa, cria vida própria. Estamos todos sempre passando por belezas e dores, e a música muitas vezes nos ajuda a sentir o que precisamos sentir. Frequentemente recebo mensagens ou sou abordado por pessoas que me falam coisas como “tal música fala exatamente o que eu gostaria de dizer” ou “tal música me ajudou a passar por um momento difícil” ou “entrei com tal música no meu casamento”. Eu amo isso. Amo que a música seja parte do sentir de cada um, da forma como fizer sentido pra cada um, que ajude cada um a sentir o que precisa ser sentido.

Tiago Iorc em apresentação intimista promovida pela Bvlgari para o Dia dos Namorados. (Rodrigo Zorzi/Divulgação)

De que forma a filosofia da Bvlgari se alinha com sua visão artística?

Sou um amante do cuidado com os detalhes, e a Bvlgari é maestra nesse refinamento, nessa busca pela elegância. Gosto de ter esse cuidado com a minha arte também. E sinto que nossas artes se encontram nessa vontade de celebrar momentos bonitos, de fazer parte do sentimento das pessoas.

Quais são seus acessórios ou peças favoritas da Bulgari e por quê?

Eu amo a atemporalidade do design da Bvlgari e costumo usar colares e anéis em momentos especiais. Sinto que essas peças fazem toda a diferença. Trazem elegância e sofisticação.