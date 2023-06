Homenagem ao passado: Jaguar Classic apresenta novos colecionáveis de luxo

Em homenagem aos primeiros E-types de competição, lançados em 1961, a Jaguar Classic anunciou a produção de sete pares de veículos E-type ZP Collection.

Cada par de veículos E-type ZP Collection inclui dois cupês inspirados nos carros vencedores de corridas originais e foram restaurados pelos especialistas da Jaguar Classic Works em Coventry.

Esses novos colecionáveis de luxo homenageiam os primeiros E-types de competição, que foram produzidos sob o nome de Projeto ZP. Os dois carros de inspiração são normalmente referidos por seus números de registro, ECD 400 e BUY 1, e foram dirigidos por Graham Hill e Roy Salvadori, respectivamente, na década de 1960.

"A coleção E-type ZP é a homenagem definitiva à estreia triunfal do E-type nas corridas, partindo da rica história do automobilismo da Jaguar. Cada dupla conta uma história fascinante, muitas vezes não contada. A ZP Collection homenageia não apenas os veículos, mas os pilotos que os levaram à vitória na pista. Com 2.000 horas carinhosamente gastas em cada veículo pelos artesãos da Jaguar Classic, nossos clientes mais exigentes poderão desfrutar de uma homenagem única a dois dos maiores carros da história do E-type", Paul Barritt, diretor da Jaguar Classic.

Ainda neste ano, a equipe de personalização SV Bespoke da Jaguar revelará uma série de produção de edição limitada de edições F-TYPE ZP correspondentes inspiradas na E-type ZP Collection. Quatorze desses últimos carros esportivos V8 Jaguar de 5,0 litros superalimentados serão reservados para clientes da E-type ZP Collection.

A partir de 2025, a Jaguar se tornará uma marca de luxo 100% elétrica.

E-Type Oulton Blue

O primeiro carro da dupla homenageia o cupê Indigo Blue E-type de Graham Hill. Com acabamento em Oulton Blue – inspirado na cor original do ECD 400 – o veículo apresenta capô preto e detalhes exteriores que prestam homenagem ao veículo vencedor da corrida de Hill.

Os redondos no capô e na porta têm acabamento em branco, com detalhe frontal combinando na parte interna da entrada de ar dianteira. O veículo também possui para-choques dianteiros e traseiros cromados, rodas especiais e o logotipo da Jaguar Heritage.

Para garantir um visual de época ao veículo, inspirado no modelo de 1961, um volante de madeira de faia é acompanhado por outras características iniciais do tipo E, incluindo persianas soldadas no capô e travas externas do capô com chave com trava. As travas externas do capô apresentam logotipos ZP específicos e são unidas por uma pulseira de retenção do capô de couro.

Uma seleção de detalhes ZP adicionais estão presentes, incluindo logotipos ZP na tampa de abastecimento de combustível, capô externo do carro e tampa do teto, enquanto os logotipos ZP e Jaguar na parte traseira identificam a natureza única de cada veículo. Há também um gráfico lateral artístico na asa do carro, com o Union Jack definido dentro de um escudo prateado, a silhueta do E-type e o texto do Projeto ZP.

O interior apresenta uma especificação única e autêntica, com acabamento em couro vermelho feito pela Bridge of Weir com acabamento Hardura. O conjunto de melhorias adicionais inclui toques em dourado, feitos em parceria mais uma vez com o mestre artista de gravura Jonny "King Nerd" Dowell. Painéis de arte exclusivos no console central e acabamento em alumínio anodizado com detalhes exclusivos gravados à mão completam o interior.

O veículo apresenta gravuras da silhueta do carro, o traçado da pista de Oulton Park com uma bandeira de largada/chegada, homenageando a primeira vitória de Graham Hill – e a famosa frase de Hill: "Em uma corrida, meu carro se torna parte de mim, e eu me torno parte dele" e metade de uma coroa de louros, novamente significando a vitória do veículo original na corrida.

Os painéis de arte são feitos meticulosamente com alta qualidade e aplicados aos modelos de produção para uma aparência durável e consistente.

E-Type Cristal Grey

O segundo veículo de homenageia o E-type conduzido à vitória por Roy Salvadori no Crystal Palace em 1961, após a bem-sucedida estreia do E-type nas corridas em Oulton Park. Inspirado na pintura Pearl Grey do carro original, ele tem acabamento em Crystal Grey, nome retirado da pista em que Salvadori realizou sua primeira vitória com um E-type.

O cupê Crystal Grey tem detalhes externos semelhantes aos da versão Oulton Blue, inspirada no ECD 400A, com emblema da Jaguar em toda a grade. O cupê ostenta os mesmos para-choques cromados, junto com as persianas soldadas do capô e detalhes gráficos laterais exclusivos. Criado com especialistas da Vaughtons, com sede no Reino Unido, no "Jewellery Quarter" de Birmingham, o revestimento externo imita a aparência e o design de adesivos de corrida de época.

Por dentro, o veículo inspirado no BUY 1 apresenta couro Dark Navy Bridge of Weir com acabamento Hardura combinando e volante de madeira Beech, enquanto os detalhes em alumínio do console central são cinza. Seu design inclui a outra metade da coroa de louros gravada no console do carro Oulton Blue.

Homenagem autêntica

Cada veículo vem com um capacete de época para combinar com os usados por Hill e Salvadori na época. Os capacetes foram primorosamente trabalhados pelo especialista britânico Bill Vero, da Everoak, que fabrica esses itens desde a década de 1950. As reproduções autênticas e fiéis são uma bela peça de exposição que pode ser usada e ajustada à mão para cada cliente.

Cada capacete é entregue com uma bolsa de armazenamento de couro sob medida criada com o mesmo couro do interior do automóvel e feita pela Jaguar Classic. A bolsa do capacete é complementada por uma bolsa de couro para o manual do veículo, feita com o mesmo couro pela mesma equipe.

Experiência em obras clássicas

A motorização dos veículos é baseada na especificação de 3,8 litros Série 1, dos automóveis produzidos entre 1961-1964. O motor 3.8 de 265 cv apresenta um autêntico radiador de liga leve estilo 1961 com ventilador de arrefecimento elétrico e ignição eletrônica para uso diário bem como um sistema de escape em aço inoxidável polido. Ele combina autenticidade original com usabilidade e confiabilidade modernas.

Embora cada veículo tenha personalidade e herança únicas, ambos apresentam melhorias adicionais da equipe da Jaguar Classic Works, que incluem o Jaguar Classic Infotainment System com rádio DAB, conectividade Bluetooth e navegação, para padrões do século 21 de entretenimento em automóveis.

A atualização mecânica mais significativa é a transmissão manual de cinco velocidades especialmente desenvolvida para cruzeiros mais silenciosos e confortáveis. Possui sincronismo em todas as relações, engrenagens de corte helicoidal e uma caixa de alumínio fundido reforçada para maior confiabilidade e durabilidade, com relações de marcha mais próximas para mudanças mais suaves.

Os clientes que adquirirem os veículos receberão também uma uma capa feita sob medida para o carro com logotipo ZP e um macaco com um saco de armazenamento exclusivo, para ser guardado sob o assoalho do porta-malas.

Cada veículo demandou cerca de 2.000 horas de trabalho dos especialistas da Jaguar Classic, passando por um trabalho minucioso, meticuloso e artesanal.