Heineken lança guia que dá match entre bares e clientes

Após inaugurar bares flutuantes no Brasil, o Grupo Heineken acaba de lançar uma plataforma digital para que consumidores deem match em bares e restaurantes. A ferramenta começa a funcionar hoje, 25, em todo o país. A expectativa é atingir 3.500 pontos de venda parceiros até o final do ano.

"Sabemos que nossos consumidores têm uma vontade grande de explorar novos bares e restaurantes no dia a dia", comenta Ricardo Piccoli, Diretor Sênior de Canais Especiais e Trade do Grupo Heineken. "Todo mundo já passou pela situação de estar com um grupo de amigos e não saber para onde ir. Por outro lado, sabemos que esse é um grande desafio para o dono do estabelecimento: se conectar com novos públicos e aumentar o fluxo do negócio. O Guia Heineken foi criado para resolver essa lacuna."

Com diversos filtros, a plataforma oferece soluções que vão além do básico. "Pensamos em diferentes perfis e ocasiões de consumo, desde lugares para um encontro a dois até bares com música ao vivo ou locais perfeitos para uma refeição rápida", explica Piccoli. Essa curadoria foi realizada por um time de embaixadores de marca e executivos de conta, que avaliaram não apenas a qualidade dos estabelecimentos, mas também sua capacidade de entregar experiências alinhadas ao portfólio do grupo, que inclui marcas como Amstel, Baden Baden e Eisenbahn.

A curadoria é um dos pilares do projeto. Segundo Piccoli, todos os bares e restaurantes foram cuidadosamente selecionados. "Escolhemos clientes especiais que melhor entregam a experiência de consumo ligada às principais ocasiões. Além disso, garantimos que as equipes desses estabelecimentos estejam treinadas para recomendar e servir nossos produtos da melhor forma. Isso é fundamental para assegurar a qualidade da experiência."

Durante a CONMEBOL Libertadores, a plataforma será utilizada para divulgar ações como dinâmicas de "compre e ganhe" em bares parceiros, nas quais os consumidores podem ganhar brindes, como abridores personalizados e figurinhas colecionáveis. "Queremos que a plataforma se torne a porta de entrada para experiências únicas. Ela permitirá que os consumidores encontrem bares que ofereçam suas marcas favoritas ou produtos em formatos específicos, como chope, por exemplo", diz.

O guia também trará sugestões personalizadas com base nas preferências dos usuários. "Temos um roadmap robusto de filtros em desenvolvimento para deixar a experiência ainda mais completa. As possibilidades são infinitas, e estamos nessa jornada ouvindo muito nossos consumidores e parceiros para entender o que é mais relevante para eles".

A ferramenta será integrada a outras iniciativas digitais do Grupo Heineken, incluindo programas de fidelidade. Piccoli explica que o objetivo é criar um ecossistema digital que conecte consumidores e parceiros de forma dinâmica. "O Guia será uma peça-chave na construção de um relacionamento mais próximo com o público, utilizando a tecnologia para simplificar escolhas e agregar valor às experiências sociais. Hoje, já é possível curtir estabelecimentos favoritos e compartilhá-los com amigos. No futuro, queremos ampliar essas funcionalidades para coletar insights ainda mais valiosos e fortalecer nossa conexão com o público. Nossa missão é estar presente nos melhores momentos, independente de quais sejam", diz.