Conheça os castelos mais famosos da Escócia

A Escócia é mundialmente conhecida por sua história e paisagens deslumbrantes, nas quais se destacam imponentes castelos que narram séculos de eventos marcantes. Estima-se que o país já abrigou cerca de três mil castelos, servindo como fortalezas militares, residências reais e cenários de intrigas políticas.

Atualmente, muitos desses castelos estão abertos à visitação, oferecendo aos turistas uma viagem no tempo e uma compreensão mais profunda da cultura escocesa. Veja quais são eles e como conhecê-los.​

Castelo de Edimburgo

Situado no topo de um vulcão extinto, o Castelo de Edimburgo domina a paisagem da capital escocesa. Este complexo abriga as Joias da Coroa, a Pedra do Destino e o canhão Mons Meg. Sua localização estratégica fez dele palco de inúmeros conflitos ao longo dos séculos. Hoje, é uma das atrações turísticas mais visitadas do país.

Castelo de Balmoral

Localizado em Aberdeenshire, o Castelo de Balmoral é conhecido como a residência de verão da família real britânica. Adquirido pela Rainha Vitória em 1852, o castelo é cercado por vastos jardins e paisagens pitorescas. Durante os meses em que a família real não está presente, partes do castelo e dos jardins são abertas ao público.

Castelo de Stirling

Este castelo desempenhou um papel crucial na história da Escócia devido à sua posição estratégica entre as Terras Altas e Baixas. Foi cenário de importantes batalhas, incluindo a Batalha de Stirling Bridge. Além de sua importância militar, o castelo serviu como residência real e local de coroação de monarcas escoceses.

Castelo de Dunnottar

Situado no topo de um penhasco à beira-mar, próximo a Stonehaven, o Castelo de Dunnottar oferece vistas espetaculares do Mar do Norte. As ruínas atuais datam dos séculos XIV e XV, e o castelo é famoso por ter abrigado as Joias da Coroa Escocesa durante as Guerras dos Três Reinos.

Castelo de Eilean Donan

Localizado em uma pequena ilha onde três lagos se encontram, o Castelo de Eilean Donan é um dos mais fotografados da Escócia. Originalmente construído no século XIII, foi reconstruído no século XX e hoje é uma atração turística popular, acessível por uma ponte de pedra.

Castelo de Glamis

Conhecido por ser o cenário da peça "Macbeth", de Shakespeare, o Castelo de Glamis é uma impressionante construção localizada em Angus. Foi residência da Rainha Mãe Elizabeth Bowes-Lyon e local de nascimento da Princesa Margaret. O castelo é aberto ao público e oferece visitas guiadas por seus opulentos interiores.

Castelo de Urquhart

Às margens do famoso Lago Ness, o Castelo de Urquhart oferece uma combinação de história e mistério. Embora esteja em ruínas, suas origens remontam ao século XIII, e o local desempenhou um papel significativo nas Guerras de Independência da Escócia. Além disso, é um ponto privilegiado para tentar avistar o lendário monstro do Lago Ness.

Por que a Escócia tem tantos castelos?

A abundância de castelos na Escócia pode ser atribuída a diversos fatores históricos e geográficos. Durante a Idade Média, o país era dividido em vários clãs e territórios, cada um buscando afirmar seu poder e proteger suas terras.

A construção de castelos servia tanto como defesa contra invasores quanto como símbolo de autoridade. Além disso, a posição geográfica da Escócia, com suas fronteiras frequentemente ameaçadas por conflitos, especialmente com a Inglaterra, incentivou a edificação de fortificações em pontos estratégicos.​

É possível conhecer os castelos da Escócia?

Sim, muitos dos castelos escoceses estão abertos à visitação e oferecem uma experiência enriquecedora aos turistas. Para chegar à Escócia, viajantes partindo do Brasil geralmente precisam fazer conexões em cidades europeias, como Londres, Paris ou Amsterdã, antes de desembarcar em Edimburgo ou Glasgow.

Uma vez no país, é aconselhável alugar um carro ou utilizar excursões organizadas para visitar os castelos, especialmente aqueles localizados em áreas rurais.​

A maioria dos castelos cobra uma taxa de entrada, que varia conforme a popularidade e a conservação do local. Alguns oferecem visitas guiadas, enquanto outros permitem exploração autoguiada. Recomenda-se verificar os horários de funcionamento e a necessidade de agendamento prévio, especialmente durante a alta temporada turística.​

Por que você deve saber disso?

Conhecer os castelos da Escócia é mergulhar em séculos de história, arquitetura e cultura. Essas construções não são apenas testemunhos do passado, mas também oferecem insights sobre as tradições e o espírito resiliente do povo escocês. Além disso, visitar esses castelos proporciona uma conexão única com paisagens deslumbrantes e histórias fascinantes que moldaram a Escócia ao longo dos séculos.