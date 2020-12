Grife para todas e a nova fase do ClosetBoBags com espaço físico

A história do ClosetBoBags começou com o garimpo de peças vintage, hobby que sempre fez parte da vida da carioca Isabel Braga. Com uma coleção de bolsas únicas e cheias de histórias, ela decidiu compartilhar seu acervo criando a BoBags, marca pioneira no aluguel de bolsas de grife, há mais de uma década. Nesta quarta-feira (16), a empresa expande para a empreitada de um closet físico para aluguel na TramaLab, no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo.

O que antes só estava disponível online, agora poderá ser provado antes do aluguel ou compra. Para Bel, este é o verdadeiro futuro do varejo, com um “consumo livre e mais consciente, que dá aos clientes a possibilidade de experimentar e rentabilizar seus closets deixando itens para serem alugados ou revendidos direto na loja, uma experiência completa”.

A nova fase da marca veio após a expansão da cartela de produtos no ano passado. Em sua temporada no Vale do Silício, Bel pôde aprofundar os conhecimentos sobre desenvolvimento startups, programação, marketing digital e gestão de negócios. Permitindo, assim, concretizar seu desejo de dispor de uma empresa que fizesse sentido para a era em que vivemos, com consumo consciente e tecnologia.

Upcycling rentável

Clientes são ao mesmo tempo fornecedores do marketplace. Disponibilizando peças pouco utilizadas, como vestidos de festa, bolsas, acessórios e até óculos. Com os mais de 2 mil itens de marcas brasileiras e internacionais, é possível montar um look completo com um vestido Vera Wang, bracelete Valentino, brincos Oscar de la Renta e bolsa Prada, por exemplo.

O proprietário da peça também pode desapegar do item, pois quem o aluga pode fazer uma oferta de compra diretamente ao dono, que pode aceitar ou não. Essa conveniência aumenta a rentabilidade dos clientes e a rotatividade de itens exclusivos.

No último ano, foram mais de 10 mil pedidos feitos, o que “‘devolveu’ ao bolso das pessoas mais de R$ 35 milhões de poder de compra, ou seja, as consumidoras ganharam a oportunidade de gastar esse dinheiro com outras coisas, como experiências, por exemplo, e não deixaram de ter acesso aos itens que queriam”, finaliza Bel Braga.