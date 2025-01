GAC e Huawei lançam nova marca de carros elétricos de luxo

A Guangzhou Automobile Group (GAC), gigante chinês do setor automotivo, e a Huawei Technologies anunciaram uma parceria estratégica para lançar uma nova marca de carros elétricos premium. A colaboração entre as empresas busca integrar alta tecnologia e manufatura inteligente, com foco em veículos conectados.

A nova companhia contará com um capital registrado de 1,5 bilhão de yuans (cerca de US$ 204,6 milhões). O objetivo é desenvolver uma linha de veículos elétricos inteligentes e de alta gama, com base em uma estrutura completamente inovadora, conforme informou a GAC em 10 de janeiro.

No dia 30 de novembro, ambas as empresas firmaram um acordo para fortalecer a parceria e criar a marca premium. Segundo Feng Xingya, gerente-geral da GAC, a colaboração será “full-stack”, cobrindo desde a fabricação até as vendas e a criação de um ecossistema voltado para o usuário.

Primeiro modelo será lançado em breve

O primeiro modelo de luxo dessa linha, um veículo elétrico de nova energia (NEV), será comercializado por cerca de 300 mil yuans (US$ 40.920), segundo o Securities Daily. A previsão é que o modelo seja lançado nos próximos meses, com operações conjuntas entre as duas empresas já em andamento.

Resultados financeiros da GAC e desafios no mercado

Apesar da novidade, a GAC revelou estimativas de lucro preocupantes para o ano passado. A empresa espera uma redução de 73% a 82% em seu lucro líquido, totalizando entre 800 milhões e 1,2 bilhão de yuans (US$ 109 milhões a US$ 164 milhões).

Esse declínio é atribuído à forte concorrência de preços no setor automotivo, que impactou negativamente as vendas. Para mitigar os efeitos, a GAC destinou cerca de 18 bilhões de yuans (US$ 2,5 bilhões) em subsídios adicionais ao longo do ano passado, o que também afetou seu desempenho financeiro.

Com a parceria, a GAC e a Huawei esperam superar os desafios e consolidar sua posição no mercado de veículos elétricos premium.