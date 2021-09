Gabriel Medina vence Filipe Toledo e é tricampeão mundial de surfe

O Brasil garantiu o título do Circuito Mundial de Surfe, organizado pela WSL (Liga Mundial de Surfe), entre os homens nesta terça-feira, 14, em Trestles, nos Estados Unidos. Gabriel Medina venceu o companheiro Filipe Toledo na bateria decisiva por 2 a 0 (16.30 a 15.33 e 17.53 a 16.36) e garantiu o título — repetindo os feitos de 2014 e 2018.

Medida se tornou o sexto atleta da história a ser pelo menos tricampeão mundial, e o primeiro brasileiro a atingir este feito.

O tricampeão estava a apenas duas baterias de conquistar o título mundial de surfe. Líder do ranking do Circuito Mundial, o brasileiro tinha vaga garantida na grande decisão do WSL Finals, a última etapa da temporada. Após sete etapas ao longo de 2020-21, o WSL Finals reuniu os cinco primeiros do ranking em Lower Trestles, nos Estados Unidos.

A etapa chegou a ser interrompida por causa da presença de um tubarão. De acordo com a organização, o animal tinha cerca de 1,80m de comprimento. Durante a pausa toda a área de competição foi vasculhada para garantir que o animal já não está mais no local.

Com o título garantido em 2021, a Brazilian Storm somará cinco conquistas no circuito. O primeiro veio com Gabriel Medina, em 2014. Adriano de Souza, o Mineirinho, levou a taça logo no ano seguinte, em 2015. Já em 2018, Medina faturou o bicampeonato, seguido de Italo Ferreira ficando com o troféu em 2019.

O havaiano John John Florence foi o único a desbancar o time brasileiro nos últimos anos, com as conquistas em 2016 e 2017.

O tricampeonato permite que Gabriel Medina se sente na mesma mesa em que outras três lendas do esporte: o australiano Mick Fanning, campeão em 2007, 2009 e 2013, o havaiano Andy Irons, vencedor em 2002, 2003 e 2004, e o norte-americano Tom Curren, que ficou com o título em 1985/86, 1986/87 e 1990.

Medina está a um título de igualar o australiano Mark Richards, o segundo maior vencedor do Circuito Mundial de surfe, que conquistou o tetracampeonato em 1979, 1980, 1981 e 1982. O maior vencedor da história é o norte-americano Kelly Slater, que tem 11 conquistas.

Natural da praia de Maresias, no litoral paulista, Medina venceu seu primeiro título mundial em 19 de dezembro de 2014, também no Havaí.

Com informações da Agência o Globo.