Cris Barros lança colares feitos em fibra de tucum com a Casa do Rio

A sofisticação do design autoral e o apelo tátil do artesanato da Amazônia dão o tom no novo lançamento de joalheria da Cris Barros. Ao completar dez edições de colaboração contínua com a ONG Casa do Rio, a marca paulistana apresenta dois novos acessórios statement: os colares "Entre Rios" e "Floresta".

As peças combinam o trançado manual da fibra de tucum — matéria-prima de alta resistência e de significado estético nas tradições locais — a pingentes de metal banhados a ouro. A pesquisa visual do design traduz a paisagem amazônica por meio de pedras verdes, que mimetizam a tonalidade do leito dos rios, ao lado de formas orgânicas em formatos de frutos e folhas, em detalhes minuciosos.

Pensadas para atuarem em sinergia, as duas criações contam com comprimentos diferentes e complementares, que estimulam o uso em camadas (layering). A atenção aos detalhes de acabamento se estende até a apresentação dos produtos: a embalagem, confeccionada em cipó-ambé, vem acompanhada por um miniremo de madeira feito à mão, elemento emblemático que evoca a estética ribeirinha e reforça o caráter de peça coletável.

Veja as peças em detalhes

A narrativa visual do lançamento ganha força na campanha clicada pela fotógrafa Ju Rocha. O ensaio reúne a própria estilista Cris Barros ao lado da atriz e modelo Dandara Queiroz, de etnia Tupi-Guarani Nhandewa, e da modelo Gabby Dobbins, descendente do povo Huni Kuin.

As imagens de estúdio dialogam com os registros de paisagens naturais feitos pela fotógrafa Josefina Bietti nas proximidades da sede da ONG.

Disponíveis a partir desta quinta-feira, 22, as peças têm venda exclusiva pelo aplicativo da Cris Barros, ao valor de R$ 1.298 cada.

Todo o lucro obtido com a comercialização dos colares será revertido diretamente para as comunidades de artesãs Mura da Aldeia do Piranha, apoiando a infraestrutura de oficinas e o resgate da cerâmica tradicional na região.