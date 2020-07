Futebol em São Paulo volta com Corinthians x Palmeiras sem torcida

Depois de quatro meses de paralisação por causa da pandemia do coronavírus, o Campeonato Paulista de futebol será retomado nesta quarta-feira (22) com quatro jogos, entre eles o clássico Corinthians x Palmeiras, às 21h30, na Arena Corinthians. Todos os jogos serão realizados com os portões fechados e deverão seguir os protocolos de segurança da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O governo de São Paulo autorizou os jogos somente nas cidades que se encontram na terceira fase (amarela) de seu programa de flexibilização progressiva da quarentena, que tem cinco etapas. Com isso, por enquanto, os jogos estão marcados somente na Grande São Paulo e em Santos. Clubes de cidades como Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara terão de jogar fora de seus estádios.

Para reduzir o contato entre as pessoas, o protocolo da FPF prevê três zonas de exclusão nos estádios. Na zona azul, somente poderão circular jogadores, técnicos e pessoas diretamente envolvidas na partida. A área amarela, que corresponde às arquibancadas e cabines, será o espaço para cinegrafistas e profissionais do árbitro de vídeo. A área vermelha é a parte externa dos estádios, onde atuam profissionais de atendimento, seguranças, motoristas e policiais. Cada partida poderá envolver, no máximo, 200 profissionais.

Os veículos que transportarão os atletas aos estádios deverão ser previamente desinfetados. Os jogadores deverão chegar aos estádios usando máscaras e terão suas temperaturas medidas. Recipientes com álcool em gel deverão estar disponíveis em todas as áreas, inclusive para a desinfecção das bolas durante as partidas.

No início dos jogos, não haverá o tradicional ritual de apertos de mão e abraços entre os atletas. Ao final do primeiro tempo, os jogadores deverão trocar toda a roupa. Ao final das partidas, eles não poderão trocar camisas com a equipe adversária.

Os times poderão fazer até cinco substituições de jogadores durante as partidas, para reduzir o desgaste em atletas após quatro meses de paralisação. Nesse período, a maioria dos times teve jogadores infectados com o coronavírus. Segundo um levantamento do GloboEsporte.com, o Corinthians foi o clube brasileiro da série A com maior número de jogadores diagnosticados com a covid-19: 23 atletas. O Palmeiras teve cinco jogadores infectados, o Santos teve quatro jogadores e o São Paulo, um jogador.

Além de Corinthians x Palmeiras, serão disputados nesta quarta-feira mais três jogos: Ituano x Ferroviária (16h30), Ponte Preta x Novorizontino (19h15) e Santos x Santo André (19h15). Na quinta-feira, a rodada será completada com Água Santa x Mirassol (15h), Inter de Limeira x Oeste (17h30), Botafogo x Guarani (20h) e São Paulo x Red Bull Bragantino (20h).

O clássico de hoje será transmitido pela Globo na TV aberta. Os demais jogos serão exibidos no Premiere e no SporTV, com exceção das partidas de São Paulo e Santos, disponíveis apenas nos canais de pay-per-view.

Faltam seis rodadas para o encerramento do Campeonato Paulista. A previsão é que o jogo final ocorra em 8 de agosto, um dia antes do início previsto do Campeonato Brasileiro.