Freixenet diversifica e apresenta novidades para este ano. Confira

Em 2020, o mercado de vinhos cresceu 31% no Brasil. O de espumantes, porém, teve uma retração de 5%. Não foi o caso da Henkell Freixenet do Brasil. A filial da maior produtora de espumantes do mundo cresceu 62% em 2020 e 80% no ano passado, mesmo tendo 82% de seu portfólio nessa categoria.

“Desde 2019, quando concentramos toda a operação Brasil na filial, conseguimos, mesmo com a alta do dólar, segurar os preços”, conta Fabiano Ruiz, diretor-executivo da Henkell Freixenet do Brasil. #CavasFreixenet

A estratégia deu certo. O market share da marca entre os espumantes importados saltou de 11%, em 2019, para 30% em 2021. A expansão se deve também à ampliação do portfólio.

Dois sucessos foram o Freixenet Prosecco, com 77 mil garrafas vendidas em 2021, e o Freixenet 0% Álcool, com 70 mil.

Para este ano, o plano é conquistar novas fatias de mercado com lançamentos como o de um espumante nacional. “Um em cada três espumantes importados bebidos no Brasil é da Henkell Freixenet, mas 86% do mercado está com os nacionais. Queremos brigar também nessa arena”, diz Ruiz.

Confira, a seguir, algumas das novidades que estão chegando ao Brasil:

1- Cuvée D.S. 2015

Cava gran reserva criada em homenagem a Dolores Sala, fundadora da Freixenet, é um corte tradicional da D.O.Cava: macabeo, xarel·lo e parellada. Produzido apenas nas melhores safras, envelhece no mínimo por 30 meses. Ainda assim, combina bastante frescor aos aromas típicos de fermento, pão e brioche.

2- Malvasia 2011

Diferente de qualquer cava que você já tenha tomado, 100% malvasia, harmoniza bem com sobremesas. Além de ser um pouco doce e ter 11 anos, leva um licor de expedição que mistura o mosto da uva e vinhos de 20 anos de idade, o que traz uma nota oxidada. Há uma complexidade enorme de aromas (incluindo um toque inusitado de salsão). Na boca, é leve, fresco e tem aquela pontinha salgada do jerez.

3- Trepat 2018

Variedade nativa da província de Tarragona, existem apenas mil hectares da trepat negra em toda a Catalunha. O vinho base passa por uma maceração leve e curta. Daí o tom pálido deste cava. No nariz, é muito frutado e vivo, puxando mais para o morango. Na boca, é bastante equilibrado. Tem o mínimo da dosagem de açúcar prevista para um brut. O corpo é médio e a acidez idem. Um vinho equilibrado. Fácil de beber.

5- Freixenet Rosado

Como todos os três rótulos da Spanish Wine Collection, vem na garrafa fosca que faz referência a cavas ícones da marca, Cordón Negro e Carta Nevada. Feito da uva bobal, é um vinho elegante e delicado. Em tom rosa-claro, suave, tem aquele aroma de tutti-frutti que lembra os vinhos da Provence, mas o seu floral não é lavanda e, sim, flor de laranjeira. Na boca, é muito fresco e limpo. Bom para beber puro ou com um prato suave. Sai por R$ 84,90.

6- Freixenet Sauvignon Blanc O terceiro vinho da Spanish Wine Collection, curiosamente não é de uma casta autóctone, mas, sim, a expressão local de uma uva internacional. Um sauvignon blanc de clima quente, é bastante frutado, mas muito equilibrado. Tem cítricos, abacaxi, pêssego, mas tudo muito elegante. Na boca, é fresco e delicado. Custa R$ 84,90.

7- Asti

O brasileiro gosta muito do espumante moscatel. O moscato d’Asti é a inspiração de todos eles. Este veio completar a Italian Wine Collection, que inclui outros dois espumantes e três vinhos tranquilos. É produzido no Piemonte, Itália, sob a supervisão da Freixenet. No nariz, é bastante floral e frutado, mas com elegância. Na boca, a boa acidez equilibra o açúcar residual elevado. Ótimo para acompanhar doces delicados. Sai por R$ 119,90.