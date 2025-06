“O segredo do sucesso está em como você persiste”, afirma o CEO da Ford na América do Sul

A história de Martín Galdeano, CEO da Ford na América do Sul, começa na capital argentina, e é marcada por dedicação e um legado familiar que inspirou sua jornada. Filho de Eduardo Galdeano, um veterano da Ford, que trabalhou na empresa por 35 anos, Martim cresceu imerso no ambiente da indústria automotiva. Seu pai começou a trabalhar na Ford no mesmo ano em que ele nasceu, deixando uma marca especial em sua trajetória profissional e pessoal.

"Meu pai foi uma das grandes inspirações da minha vida e carreira", diz o CEO da Ford na América do Sul.

Com mais de 20 anos de experiência na Ford, Galdeano conta no podcast “De frente com CEO” como busca ser ‘peça-chave’ no desenvolvimento da companhia da América do Sul ao mercado global.

De Buenos Aires para o topo da Ford na América do Sul

Galdeano entrou na Ford como estagiário, em um programa de tesouraria. Ao longo de sua carreira, foi CFO e CEO da Argentina antes de assumir a liderança na operação sul-americana da empresa. O segredo de sua ascensão no setor automotivo está, segundo ele, na combinação de inteligência emocional e técnica.

"Inteligência emocional é a chave. Saber como reagir em momentos de pressão e como se inserir em um time para alcançar os melhores resultados é um dos segredos para alavancar na carreira", afirma Galdeano.

Embora a indústria automotiva esteja passando por uma transformação radical — da produção de carros a combustão para veículos mais sustentáveis e conectados —, Galdeano acredita que a flexibilidade e a capacidade de adaptação são essenciais para lidar com a volatilidade do mercado.

“Na América do Sul, onde as condições econômicas mudam rapidamente, ter flexibilidade se torna ainda mais crucial", afirma Galdeano.

Pandemia e reestruturação no Brasil: os maiores desafios

Ao ser nomeado CEO no meio da pandemia em 2020, Galdeano enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira.

"Nunca havíamos lidado com uma crise de saúde dentro do ambiente de trabalho. Isso exigiu uma adaptação rápida e uma liderança focada em manter a operação da Ford funcionando enquanto cuidávamos da saúde dos nossos funcionários", conta.

A transformação da Ford na América do Sul também envolveu decisões difíceis, como a reestruturação de sua produção no Brasil. Em 2021, a Ford tomou a decisão estratégica de encerrar a produção de veículos no Brasil, fechando suas fábricas em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE). A medida impactou cerca de 8 mil funcionários e faz parte da estratégia global da companhia de focar em tecnologia e inovação no Brasil.

Segundo Galdeano, empresa não saiu do Brasil, mas reorientou seu modelo de negócios para focar em áreas de maior expertise e retorno financeiro. Com o foco agora em SUVs, picapes e veículos comerciais, a Ford optou por concentrar seus investimentos no futuro da mobilidade, como carros elétricos e tecnologias de condução autônoma.

"Estamos agora desenvolvendo tecnologias que são usadas em nossos carros globalmente, com cerca de 30% da tecnologia de nossos veículos no mundo sendo criada no Brasil", conta Galdeano, referindo-se ao centro de engenharia da Ford em Camaçari, na Bahia, criado em 2001.

Hoje a companhia possui no Brasil 2.000 funcionários, sendo que boa parte trabalha no centro, desenvolvendo soluções como veículos elétricos e híbridos da Ford globalmente, pesquisa e aperfeiçoamento de baterias, sistema de monitoramento remoto do carro, implementação de IA para otimizar a condução, o consumo de combustível e até prever falhas mecânicas antes que aconteçam.

Sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, Galdeano acredita que terá um impacto limitado nas operações da Ford na América do Sul. Segundo ele, embora a disputa possa afetar o fornecimento de peças de fornecedores que operam nos Estados Unidos e México, o impacto direto sobre o negócio na região é menor.

"A empresa está monitorando a situação, mas atualmente não vemos grandes efeitos nas operações sul-americanas", diz.

Impactos da gestão de Javier Milei na Ford

A situação econômica da Argentina sob o governo de Javier Milei já trouxe efeitos nos negócios da Ford. Segundo o CEO, a estabilização econômica promovida pelo governo de Milei tem sido um fator positivo para o desenvolvimento da empresa na região.

"A normalização das regras do jogo na Argentina, a redução da inflação e a previsibilidade das políticas cambiais são elementos cruciais para empresas que operam a longo prazo, como a nossa", afirmou Galdeano.

Ele acredita que essas medidas proporcionam um ambiente mais favorável para os negócios e justificam os investimentos feitos pela Ford em sua fábrica em Buenos Aires.

“A maior previsibilidade econômica oferece uma base sólida para o crescimento e a continuidade dos projetos da empresa na América do Sul”, afirma o CEO.

O perfil de um bom líder

Todo o movimento da companhia de sucesso tem por trás um bom líder, e para Galdeano, ser um líder eficaz vai além da competência técnica.

"Líderes devem ser facilitadores, ajudando suas equipes a atingir seu melhor desempenho. Um bom líder sabe quando e como apoiar sua equipe, equilibrando a inteligência emocional e intelectual", afirma.

Para isso, o executivo ressalta a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. "Eu pratico esportes, como surf e snowboard, para manter minha saúde física e mental em equilíbrio", diz ele que também aposta no futebol como hobby.

Olho no futuro: sustentabilidade e inovação

Com a Ford se posicionando cada vez mais como líder em inovação e sustentabilidade, Galdeano revela que a empresa está investindo pesadamente em tecnologias de veículos elétricos e híbridos, além de buscar soluções ecológicas em toda a sua cadeia produtiva.

"Temos como missão dar aos nossos clientes o poder da escolha, seja com carros 100% elétricos ou híbridos, sempre com foco em sustentabilidade", afirma.

O legado de Martim Galdeano: persistência e visão

Ao refletir sobre sua carreira, Galdeano compartilha um conselho que marcou sua trajetória:

"O segredo do sucesso está em como você persiste. Não desista quando as coisas não saem como planejado. A verdadeira força de um líder está em sua capacidade de continuar a busca pela excelência, mesmo diante das adversidades."

Para o futuro, Galdeano segue com a missão de garantir que a Ford se mantenha na vanguarda da transformação da indústria automotiva, focada em oferecer aos seus clientes produtos e serviços inovadores, sustentáveis e de alta qualidade.