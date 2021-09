Filho de traficante colombiano vai processar produtores da Netflix

Um filho do narcotraficante colombiano Miguel Rodríguez Orejuela, que era um dos chefes do hoje desmantelado Cartel de Cali, anunciou nesta quinta-feira (2) que vai processar os produtores de uma série transmitida pela Netflix por apresentarem uma versão irreal de sua família. William Rodríguez, filho mais velho do criminoso, disse que iniciará "todas as ações judiciais que forem necessárias" para que a série, produzida pela rede colombiana Caracol Televisión, "saia do ar".

Em entrevista à W Radio, Rodríguez acrescentou que os 60 capítulos de "El Cartel de los Sapos - El Origen" contam uma "completa irrealidade" sobre a família de Rodríguez Orejuela e seu irmão Gilberto, líderes da poderosa máfia, presos no Estados Unidos. Segundo a sinopse da plataforma de streaming, a produção, que estreou em julho e ainda não foi disponibilizada na Colômbia nem no Brasil, conta a história dos Villegas, "dois humildes irmãos de Cali" em seu "caminho para se tornarem traficantes de drogas".

Em sua opinião, Wilmer, o protagonista da série, tem semelhanças com sua vida. “Está claro que eles comercializaram meu nome”, afirmou Rodríguez. Ele disse ainda que a série plagia "grande parte" de um de seus livros sobre a história da família Rodríguez Orejuela, gerando "muito lucro para essas plataformas".

A ação também buscará que a produtora repare "todos os danos morais e prejuízos" causados "por inventar essa historinha", que a Netflix veicula em países como Estados Unidos e Espanha. Em seu site, a Caracol Televisión Internacional afirma que se trata de uma série "baseada em fatos reais" sobre "chefes do temido Cartel de Cali".

Desmantelado em meados da década de 1990, o Cartel de Cali passou a ser considerado pelos Estados Unidos como a maior organização de narcotráfico do mundo após a queda de Pablo Escobar, chefe do Cartel de Medellín e inimigo ferrenho dos Rodríguez Orejuela. Gilberto (82 anos) e Miguel (78) foram capturados em 1995 e extraditados uma década depois para os Estados Unidos, onde cumprem 30 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.