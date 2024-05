Câmara mantém dispensa de registro biométrico de deputados do RS até dia 17 A medida busca facilitar o deslocamento dos parlamentares para suas bases eleitorais e auxiliar na mobilização de esforços para o atendimento às vítimas das inundações

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu manter a dispensa do registro biométrico da bancada do Rio Grande do Sul até a próxima sexta-feira, 17 (Nelson Junior/ASICS/TSE/Dedoc/Divulgação)