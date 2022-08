Festival Planeta Brasil terá 50 Cent e Lauryn Hill; venda de ingressos começa hoje

O Festival Planeta Brasil chegará à décima edição nos dias 24 e 25 de setembro. Entre os 100 artistas convidados para o evento, há dois destaques já confirmados: os rappers 50 Cent e Lauryn Hill. Com a pré-venda de ingressos realizada no início de fevereiro, o evento só retomará as vendas às 18h desta quarta-feira, 3, na plataforma oficial da Sympla — quando também serão definidos os preços.

VEJA TAMBÉM

Com estrutura de seis palcos, o Festival Planeta Brasil receberá Anavitória, Duda Beat, Djonga, Felipe Ret, Natiruts, Jovem Dionísio, Lagum, Vanessa da Mata, Djonga, Recayd Mob, Poesia Acústica, Jão, Sidoka, Luedji Luna, Bin e Borges, Luccas Carlos, Júlio Secchin, Daparte, Sticky Fingers, Planet Hemp, Vitão, Day, Baco Exu do Blues, Matuê, Teto, L7nnon, Xamã, Black Alien, Iza e MC Poze do Rodo.

Também haverá artistas de música eletrônica, como KVSH & Friends, Vintage Culture, Cat Dealers, Chemical Surf, Illusionize, Rdt, Rqntz, Fancy Inc, Jord, Groove Delight, Victor Lou, The Otherz e Vini Vici. E ainda contará com Orochi, PL Quest, Vhoor, Hyperanhas, Cynthia Luz, Mac Júlia, Academia da Berlinda, Lourena, Chico Chico, Jade Baraldo, Clara Valverde e Mariana Nolasco e Afrocidade.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.