Fernanda Souza: contrato com Netflix e nova namorada

A atriz e apresentadora Fernanda Souza deve voltar a comandar um programa de entretenimento após três anos afastada dos holofotes.

A atriz usou as redes sociais no início do mês para comentar o andamento do Iron Chef Brasil, reality gastronômico que apresentará na Netflix. O contrato foi anunciado em novembro de 2019, mas até o momento o programa ainda não tem data de estreia na plataforma.

Após uma pausa na carreira – e na presença nas redes sociais – a apresentadora também retomou o contato com os seguidores para um anúncio em sua vida pessoal: o namoro com Eduarda Porto.

O relacionamento é o primeiro da atriz desde 2019, quando terminou seu casamento com o cantor Thiaguinho. O cantor atualmente namora a ex-BBB Carol Peixinho.