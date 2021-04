Federer leiloará itens de acervo pessoal usados em Grand Slams

Milhões de fãs de Roger Federer de todo o mundo podem estar salivando diante da perspectiva de possuir algumas lembranças da carreira incrível do suíço desde que ele anunciou que leiloará uma coleção de itens pessoais no verão no Hemisfério Norte.

O vencedor de 20 torneios de Grand Slam, considerado por muitos como o maior tenista da História, disponibilizará vários itens em duas vendas em junho e julho na Christie's para arrecadar dinheiro para sua fundação.

O leilão de 23 de junho contará com 20 lotes, cada um deles refletindo um dos títulos de Grand Slam de Federer. Os preços variarão de 3 mil a 70 mil libras esterlinas.

Os lotes incluem o uniforme e a raquete da vitória da final de Roland Garros de 2009 sobre Robin Soderling, quando ele completou a conquista dos quatro títulos de Grand Slams, incluindo os tênis ainda manchados de saibro.

Fãs e colecionadores também poderão disputar o uniforme e a raquete que ele usou na segunda de suas três finais de Wimbledon contra seu arquirrival Rafael Nadal em 2007, incluindo os tênis decorados com bandeiras da Suíça que denotam seus títulos na grama inglesa.

"Cada peça nestes leilões representa um momento da minha carreira no tênis e me permite compartilhar uma parte de meu acervo pessoal com meus fãs de todo o mundo", disse Federer.

"O mais importante é que o lucro apoiará a Fundação Roger Federer para nos ajudar a continuar a levar recursos educativos a crianças da África e da Suíça."

