Federer desiste da Olimpíada de Tóquio devido a lesão no joelho

O suíço Roger Federer tornou-se o mais recente grande nome do tênis a desistir de disputar a Olimpíada de Tóquio depois que o 20 vezes campeão do Grand Slam disse nesta terça-feira ter sofrido uma lesão no joelho durante a temporada de grama.

Federer, que faz 40 anos no mês que vem, passou por duas cirurgias no joelho em 2020 que exigiram mais de um ano de reabilitação, com o suíço voltando à atividade em março --13 meses após sua eliminação na semifinal do Aberto da Austrália no ano passado.

Ele abandonou Roland Garros no mês passado, apesar de vencer sua partida de terceira rodada para se poupar para a temporada de grama, onde buscou o nono título em Wimbledon, mas foi derrotado nas quartas de final por Hubert Hurkacz.

"Durante a temporada de quadras de grama, infelizmente tive um contratempo com o joelho, e aceitei que preciso desistir dos Jogos Olímpicos de Tóquio", escreveu Federer no Twitter. "Estou imensamente decepcionado, já que foi uma honra e o ponto alto de minha carreira toda vez que representei a Suíça."

"Já comecei a reabilitação na esperança de voltar ao circuito mais adiante neste verão. Desejo a toda a equipe suíça toda a sorte e estarei torcendo muito à distância."

Federer conquistou a medalha de ouro de duplas nos Jogos de Pequim de 2008, quando fez parceria com Stan Wawrinka, enquanto ele teve de se contentar com uma medalha de prata de simples quatro anos depois em Londres, quando foi derrotado pelo britânico Andy Murray na quadra central de Wimbledon.

