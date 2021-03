Fase emergencial: amenize com alguns dos melhores deliveries de São Paulo

Pelo menos até o dia 30 de março, quando, em tese, termina a fase emergencial decretada no estado de São Paulo para tentar frear o repique da covid-19, os restaurantes e bares estão inacessíveis novamente. Mas só presencialmente, pois quase todos eles se renderam ao delivery. Confira nossa seleção para tornar essa delicada fase um pouco menos indigesta.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Quimera Sandwich & Co

É mais uma empreitada dos donos do Caledonia, bar no Baixo Pinheiros especializado em uísques. O Quimera é um negócio apenas virtual e o foco são os sanduíches fora do óbvio. De terça a sábado, das 17h às 22h, a novidade prepara pedidas como o pulled chicken bao, que junta sobrecoxa de frango desfiada, coleslaw, gergelim e molho agridoce no pão bao (27 reais), e o kimchii choripan, que leva linguiça toscana artesanal, kimchii e molho chimichurri (31 reais). O meatball-bahn combina almondegas de carne bovina, picles de cebola roxa, molho apimentado, coentro e amendoim no pão de leite (31 reais). Onde pedir: Rappi

Caixa da nova marca da chef Telma Shiraishi Caixa da nova marca da chef Telma Shiraishi

Bentô box

Mandachuva do restaurante Aizomê, a chef Telma Shiraishi criou uma segunda marca que não dispõe de salão – trata-se de uma dark kitchen. Antes de mais nada, o cliente precisa escolher entre duas caixinhas, a de 300 gramas e a de 500, sempre recheadas, em parte, com uma porção de arroz japonês. O volume restante ganha incrementos como carne fatiada salteada com cebola, molho especial da casa, gergelim e conservas japonesas; peixe grelhado com vegetais salteados e gergelim; e sobrecoxa de frango grelhada ao molho teriyaki e gergelim; entre outras opções (preços a partir de 29 reais). Clássicos do Aizomê, a exemplo dos pedaços de sobrecoxa de frango desossado, marinado e empanado (54 reais, para duas pessoas), também estão disponíveis. Onde pedir: iFood.

Kit da Bráz Trattoria Kit da Bráz Trattoria

Braz Trattoria

Não satisfeito em enviar suas receitas para a casa dos clientes, o restaurante da CiaTC, dona também de redes como Astor e Pirajá, decidiu criar pratos que devem ser finalizados em casa. Começou com a pizza veloce, pré-assada. Depois vieram os congeladas, embalados a vácuo. A lasanha à bolonhesa, por exemplo, custa 41 reais, a individual, e 69 reais, para duas pessoas. Outra boa opção: polpetone recheado com mussarela (35 reais, individual; 59 reais, para duas pessoas). O pappardelle (18 reais, o individual; 31 reais, para duas pessoas) pode ser incrementado com ragu de costela (a partir de 29 reais). Onde pedir: Rappi, iFood, Uber Eats, Goomer e CJ Foods. Shopping Cidade Jardim, Av. Magalhães de Castro, 12.000, 4º Piso, São Paulo, tel. 3198-9435 / 3198-9436.

Sequência do 31, no centro paulistano Sequência do 31, no centro paulistano

31

O empreendimento do chef Raphael Vieira aposta em menus degustação autorais nos quais os vegetais são os protagonistas. Para o delivery ele criou caixas individuais – vegetariana ou vegana – com cinco entradas, dois pratos principais e uma sobremesa. Espere saborear ingredientes como beterraba, maçã envelhecida, nêspera fermentada, manteiga de amburana, purê de abóbora, merengue avinagrado e favo de mel. Onde pedir: iFood. Rua Rego Freitas, 301, Centro, São Paulo, tel. (11) 9108-39721.

Sanduíche novo do Animus Sanduíche novo do Animus

Animus

Vagem assada com molho de mostarda, coulis de azeitona preta, castanha de caju caramelizada e queijo de ovelha (20 reais). Arroz cremoso de costela com farofinha de ervas, coulis de pitanga e alecrim (60 reais). Sanduiche de brisket defumado com chutney de tomates assados, picles de maxixe e crispy de cebola (25 reais). Eis algumas das novidades que a chef Giovanna Grossi incluiu no menu de delivery do Animus. Para quem é fã de parmegianas, ela expede quatro, de berinjela (28 reais), frango (30 reais), alcatra (34 reais) e camarão (38 reais). Todas as opções acompanham arroz e chips ou massa caseira. Onde pedir: Goomer. Rua Vupabussu, 347, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 2371-7981.

Bolinhos do Banzeiro Bolinhos do Banzeiro

Banzeiro

O restaurante comandado pelo chef Felipe Schaedler, que reproduz sabores do norte do país, expede entradinhas como bolinho de pirarucu curado, banana e farinha do uarini (24 reais) e croquete de tambaqui recheado com queijo (24 reais). O arroz com tucupi, pirarucu curado e camarão assado na brasa (89 reais) é um dos pratos principais mais elogiados. Outra boa pedida, o assado de tambaqui com farinha uarini, cebolas caramelizadas no forno a lenha e molho cremoso de tucupi serve duas pessoas (135 reais). Onde pedir: iFood. Rua Tabapuã, 830, Itaim Bibi, São Paulo, tel. (11) 2501-4777.

Prato do Ema, da Renata Vanzetto Prato do Ema, da Renata Vanzetto

Ema

O restaurante mais autoral da chef Renata Vanzetto voltou a aderir ao delivery desde que São Paulo regrediu, por completo, para a fase vermelha. De terça à sábado das 18h às 23h, a casa despacha quatro entradas e sete pratos principais. Fazem parte do primeiro grupo, por exemplo, a casquinha de siri com flocos crocantes (38 reais) e o mini sanduíche de frango crocante, maionese pink e picles de couve flor (24 reais). A costela assada por oito horas com purê de mandioquinha, farofa de biscoito de polvilho (94 reais) e o confit de pato com purê de queijo meia cura, molho de goiabada cascão com pimenta verde e talos de brócolis (105 reais) destacam-se entre os principais. Onde pedir: iFood. Rua Bela Cintra, 1.551, 2º andar, Jardins, São Paulo/SP, tel. (11) 98232-7677.