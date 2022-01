Estilista francês Thierry Mugler morre aos 73 anos

O estilista francês Thierry Mugler, que vestiu Beyonce e Lady Gaga, morreu aos 73 anos de idade, de acordo com uma declaração na página oficial de Mugler no Facebook, confirmando reportagens anteriores da mídia francesa.

"Estamos devastados ao anunciar a morte do Sr. Manfred Thierry Mugler no domingo, 23 de janeiro de 2022. Que sua alma descanse em paz", disse a declaração.

Mugler, que reinou sobre a moda nos anos 1980, era conhecido por seus desenhos teatrais ousados, com ombros largos e decotes afundados. Ele vestiu Beyoncé, Lady Gaga, David Bowie, Diana Ross e Duran Duran --entre muitos outros-- durante sua carreira no topo da indústria da moda.

"Estou profundamente triste ao saber que mais um dos grandes inovadores da moda deixou nosso mundo esta semana. Thierry Mugler, literalmente moldou os anos 1970 e 1980 com seus espetaculares desenhos afiados", escreveu Nick Rhodes na página de Duran Duran no Facebook.

A cantora Diana Ross escreveu em sua conta no Twitter: "Vou sentir sua falta Thierry Mugler, este foi um momento maravilhoso em nossas vidas".

Mugler também desenhou notavelmente o figurino do videoclipe de Too Funky, de George Michael, no início dos anos 1990, apresentando uma série de supermodelos, incluindo Linda Evangelista

Os desenhos de Mugler foram recentemente apresentados em uma exposição no Museu de Artes Decorativas de Paris intitulada Thierry Mugler, Couturissime.