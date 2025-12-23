Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Em busca das '7 ondas': litoral paulista chega a 96,5% de ocupação nos hotéis

Setor de hotelaria terá crescimento de 5% no faturamento comparado a 2024; taxas de ocupação também crescem em todas as regiões do estado

Litoral paulista: região pode chegar a 96,5% de ocupação durante o Ano Novo (REVO/Divulgação)

Litoral paulista: região pode chegar a 96,5% de ocupação durante o Ano Novo (REVO/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12h53.

Tudo sobreTurismo
Saiba mais

O recesso de fim de ano, as férias escolares, o Natal e o Ano Novo são, para boa parte da população, sinônimos de um ritmo mais lento. Porém, para o setor da hotelaria, esse é justamente o período mais aquecido do calendário.

Apenas no estado de São Paulo, o segmento irá faturar R$ 340 milhões na curta semana entre Natal e Ano Novo. Esse número representa um crescimento de 5% comparado a 2024, quando faturou R$ 323 milhões, de acordo com dados Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares paulista (Fhoresp).

A taxa de ocupação nos estabelecimentos segue a tendência de crescimento, sendo que a expectativa também é superar os números do ano passado.

A volta à família durante o Natal

“É importante destacar que a hospedagem está dentro do trade do turismo, que envolve toda uma cadeia de serviços e de comércio locais. Então, se temos um bom desempenho no setor, ele abre novas vagas de empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico e social”, afirma o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto.

No contexto paulistano, o Natal representa, para muitos, uma fuga do centro urbano. Em contraste com o trânsito carregado e frenesi nos shopping centers durante o mês de dezembro, a chegada dos feriados traz consigo uma serenidade incomum na capital.

A projeção da Fhoresp, levando-se em conta quatro dias de hospedagem, em média, é de 35% de taxa de ocupação no estado inteiro em 2025 frente aos 32% registrados em 2024.

Cidades do interior, vocacionadas ao lazer e ao turismo de aventura, têm estimativa de ocupação de 72% contra 67% do ano passado. Já o litoral deve repetir o índice de 2024 e ficar em 65%.

Mudança de eixo no Ano Novo

O fenômeno de "Natal com a família e Ano Novo com os amigos" já é consolidado para o brasileiro, e os dados condizem à tendência.

No Ano Novo, os índices de ocupação da rede hoteleira sobem ainda mais em comparação com o Natal. A virada de ano tem forte apelo no segmento de viagens, e é uma das principais datas para os hotéis. Esse descanso da população urbana, longe de casa, é apenas possível com o trabalho dos moradores de cidades turísticas, em uma certa inversão de calendários.

A região litorânea se destaca. Para "pular sete ondinhas" na virada, os paulistas se deslocam em massa para as praias do estado, fazendo que a ocupação dos hotéis chegue a 96,5% em 2025. O índice no ano passado foi de 92%.

Isso não quer dizer que o litoral é o único destino para o Ano Novo. Nas cidades do interior a projeção é de 88% em 2025, 4% a mais que em 2024.

A própria capital, apesar de esvaziada por quem vai à praia e ao campo, tem seu público. São Paulo chegará a 55% de ocupação no Réveillon, impulsionada por dois eventos tradicionais do calendário paulistano: a Corrida de São Silvestre e o Réveillon da Avenida Paulista. Em 2024, esse índice foi de 51%.

“O levantamento indica aumento na procura da rede hoteleira e, consequentemente, ganhos significativos para o setor nestas últimas duas semanas de dezembro, com a possibilidade de parte deste aquecimento se manter em janeiro de 2026, mês de férias escolares e de alto verão, conveniente para as famílias viajarem”, diz o diretor de Jogos e Hospitalidade da Fhoresp, Bruno Omori.

Ou seja, além do aumento no faturamento, que pode estar ligado a fatores como inflação, há um aumento concreto na ocupação das hospedarias em 2025.

Retomada pós-pandêmica

Na avaliação do diretor-executivo da Fhoresp, o Turismo paulista vive um dos seus melhores momentos pós-pandêmico da Covid-19. Entre 2020 e 2022, o setor enfrentou vertiginosa queda em razão das restrições impostas pelas autoridades sanitárias.

Para Edson Pinto, há margem para ainda mais crescimento: “Após a pandemia do Novo Coronavírus, muitas pessoas inverteram suas prioridades e colocaram as viagens em primeiro plano. O Brasil e o estado de São Paulo estão se consolidando como grandes potências e polos de Turismo e de investimentos."

Acompanhe tudo sobre:NatalTurismoHotelaria

Mais de Casual

Como é o spa do melhor hotel do Brasil, segundo ranking Casual EXAME

As novas safras do 'Bordeaux argentino'

A mulher por trás do maior Réveillon do mundo

Os melhores hotéis do Nordeste brasileiro, segundo ranking Casual EXAME

Mais na Exame

Pop

Filho de John Lennon vê risco de esquecimento dos Beatles no futuro

Um conteúdo SBT News

Ramagem: Ministério da Justiça envia pedido de extradição ao Itamaraty

Mercados

União de Petz e Cobasi se torna 'AUAU3' na B3

Ciência

Como vai funcionar a pílula contra obesidade aprovada nos EUA?