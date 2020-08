Elizabeth Debicki interpreterá Diana nas últimas temporadas de The Crown

A atriz Elizabeth Debicki foi escalada pela produção da série The Crown para interpretar a princesa Diana, mãe e avó dos herdeiros do trono William e George, na quinta e sexta temporada da série, exibida pela Netflix.

Na quarta temporada, que estreia neste ano, Diana será interpretada por Emma Corrin e terá sua primeira aparição.

The Crown foi indicada a 13 Grammys em 2020 e conta a história da rainha Elizabeth II, soberana com maior tempo de reinado na Inglaterra. Diana era nora da rainha, até seu divórcio do príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono.

Uma publicação na conta oficial da série no Twitter reproduz uma declaração de Elizabeth Debicki sobre a princesa Diana, morta em 1998 em um acidente de carro em Paris.

“O espírito de Diana, suas palavras e ações vivem nos corações de muitos. É uma verdadeira honra e um privilégio me juntar a essa ótima série, que me prende desde o primeiro episódio.”

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020