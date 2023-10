Dois bares de São Paulo estão entre os 100 melhores do mundo; conheça

Após escolher os 50 melhores hotéis do mundo e eleger Janaína Torres Rueda como a melhor chef da América Latina, o ranking 50 Best anunciou hoje, 10, os 50 dos 100 melhores bares do mundo. Assim como no ranking dos 100 Melhores Bares do Brasil, segundo a Exame, estão na lista os paulistanos Tan Tan e SubAstor.

Do número 51 a0 100, o Tan Tan conquistou a 56ª posição e o SubAstor a 58ª posição. A lista anual é decidida por um painel de votação composto por 680 especialistas independentes em bebidas, desde renomados bartenders, educadores e consultores até escritores de bebidas e especialistas em coquetéis.

Nesta edição, a lista 51-100 inclui bares de 34 cidades diferentes do mundo e há 14 novas

entradas na lista, com 3 cidades apresentando pela primeira vez: Tulum, Guadalajara e Tirana. Os Estados Unidos lideram a lista com seis bares em Nova York, Chicago e Los Angeles.

Já na Europa, o Reino Unido é o país que conquistou mais prêmios com cinco bares de um total de 17 em todo o continente. Albânia vê sua primeira entrada na Nouvelle Vague de Tirana. A lista inclui 14 bares na Ásia, cinco dos quais estão em Singapura.

“Quando lançamos a extensa lista dos 50 Melhores Bares do Mundo, nossa intenção era iluminar um grupo ainda maior dos destinos mais excepcionais para os amantes de coquetéis. Agora, no seu sétimo ano, temos o prazer de reconhecer as notáveis experiências de hospitalidade oferecidas por estes estabelecimentos em 34 cidades incríveis", diz William Drew, Diretor de Conteúdo da 50 Best.

A lista do 1ª à 50ª colocação será anunciada em 17 de outubro, em Singapura.

Casa de noodles e bons drinques

É verdade que o Tan Tan se define como “noodle bar” e, talvez por isso, surpreenda os desavisados. Só que a participação — acompanhada pela vitória nesta primeira edição — não é sem precedentes: o empreendimento foi considerado um dos 12 destaques da América Latina pela Tales of The Cocktails Foundation em 2021 e, no ano passado, foi o único do país listado pelo prêmio The World’s 50 Best Bars, ficando na 87a posição do ranking global.

Com fórmula que remete aos izakayas, bares japoneses que prezam tanto pela comida quanto pela carta de bebidas e andam em alta por aqui, o Tan Tan incorpora essas influências asiáticas nos drinques autorais elaborados pelo restaurateur Thiago Bañares junto com o bartender Alex Mesquita. Prova disso é que yuzu, gergelim e shissô tomam protagonismo nas receitas Herb*ball (52 reais) e Dragon Milk (59 reais).

Claro que os famosos noodles também estão presentes no cardápio em duas versões de rāmen: com caldo e peito de frango, dumpling de camarão e ovo ajitama (65 reais) ou com caldo de cebola tostada com tarê, tomate assado, broto de bambu e bok choy (55 reais). Por lá você encontra também ótimas opções de sanduíches, entradinhas e o badalado kimchi — tradicional conserva de acelga fermentada da Coreia do Sul. Para completar, a decoração moderna e intimista do Tan Tan dá o necessário toque final à boa experiência.

Por trás das cortinas, o SubAstor

Bem antes de speakeasy se tornar um termo comum para os brasileiros, o SubAstor já era referência com a proposta inspirada em clássicos bares escondidos de Nova York, nos Estados Unidos. E, mesmo depois de 13 anos — praticamente uma eternidade nesse setor volátil —, o empreendimento continua como queridinho do público e fiel à boa coquetelaria, que recebe a assinatura dos mixologistas Fabio La Pietra e Alex Sepulcro desde 2018, sempre inspirados pelos diferentes biomas do nosso país.

É verdade que a carta de drinques tem receitas aclamadas, como Bijoux Caju, com gim, lúpulo, limão, Falernum e mocororó de caju (45 reais), e Butiá, com gim, butiá, pixuri, vinho branco, ­orgeat e clara de ovo (45 reais). Mas o segredo vai além do balcão: o SubAstor pré-prepara os ingredientes na cozinha e tem até estufa dedicada especialmente às diferentes plantas que são incluídas nos coquetéis.

Recentemente o empreendimento teve pequenas mudanças na decoração, com cadeiras, banquetas e poltronas mais finas — para melhorar o espaço de circulação —, além de mesas compartilhadas. Mas a essência continua a mesma, com clima intimista e elegante, assim como o acesso pelas escadas do Astor, autêntico boteco que também está na lista dos 100 Melhores Bares do Brasil. Já as comidinhas criadas pelo chef Marcelo Tanus vão desde croquetas de pupunha até sanduí­che de carpaccio.

Esta não é a primeira vez que o bar aparece na lista. A primeira aparição foi em 2017, quando ocupou a 90ª posição, em 2018 subiu para a 82 ° e finalmente em 2019, alcançou a posição a 51° da lista.

Confira a lista completa do 51 ao 100

51. Danico, Paris

52. Lady Bee, Lima

53. The Bellwood, Tóquio

54. Lyaness, Londres

55. Vesper, Bangkok

56. Tan Tan São Paulo

57. Attaboy, Nova York

58. SubAstor, São Paulo

59. 28 HongKong Street, Singapura

60. Arca, Tulum

61. Byrdi, Melbourne

62. Hero Bar, Nairobi

63. Manhattan, Singapore

64. Nutmeg & Clove, Singapore

65. El Gallo Altanero, Guadalajara

66. Tropic City, Bangkok

67. Sidecar, Nova Delhi

68. Martiny's, Nova York

69. Ergo, Dubai

70. Barro Negro, Atenas

71. Penicillin, Hong Kong

72. Rayo, Cidade do México

73. Civil Liberties, Toronto

74. Hope & Sesame, Guangzhou

75. Bar Cham, Seul

76. Swift, Londres

77. Velvet, Berlim

78. Analogue Initiative, Singapura

79. High Five, Tóquio

80. La Sala de Laura, Bogotá

81. Kaito del Valle, Cidade do México

82. Kumiko, Chicago

83. Native, Singapura

84. Svanen, Oslo

85. Camparino in Galleria, Milão

86. Nouvelle Vague, Tirana

87. Ruby, Copenhagen

88. Red Frog, Lisboa

89. Thunderbolt, Los Angeles

90. Mirror Bar, Bratislava

91. Maison Premiere, Nova York

92. Donovan Bar, Londres

93. Tjoget, Stocolmo

94. Sin + Tax, Johannesburgo

95. Schofield's, Manchester

96. Lost & Found, Nicosia

97. Darkside, Hong Kong

98. The Bar in Front of the Bar, Atenas

99. Employees Only, Nova York

100. Artesian, Londres