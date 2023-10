Réveillon com open bar: vinícola terá festa com hospedagem de luxo e vinhos premiados

Faltam mais de 80 dias para o ano novo. Para quem prefere organizar o réveillon com antecedência, selecionamos duas opções de festas para a virada do ano, tanto na cidade, quanto no campo, na tranquilidade da Serra da Mantiqueira.

Para quem prefere ficar na cidade durante o final de ano, uma das opções de festa acontece no cruzamento mais famoso de São Paulo, na avenida Ipiranga e São João. Em comemoração aos 75 anos do Bar Brahma, a tradicional festa de réveillon terá atrações com música, cardápio completo além do open bar com diversas opções para brindar a chegada do ano novo.

O cardápio do jantar inclui opções de petiscos de boteco como brusqueta caprese, pastéis do Brahma, panceta do Brahma e bolinho de bacalhau. Além disso, um buffet com opções como moqueca de banana da terra, arroz selvagem com bacalhau, leitoa assada e penne com fonduta de parmesão, abobrinha, aspargos e amêndoas.

A programação musical terá escola de samba, além de Ivo Meirelles, trazendo apresentações de samba com a música pop, funk e soul; DJ Scott, a Dona Duda Ribeiro, ex The Voice.

Dentre os pacotes há a opção do pacote Lounge, que além da visão privilegiada para o palco principal do Bar Brahma, conta com serviço exclusivo e um open bar premium. O ingresso também inclui hospedagem no Del Plaza Marabá, hotel ao lado do Bar Brahma (a partir de R$1.490). Os ingressos sem a hospedagem custam a partir de R$ 990.

Virada de ano com vista para as montanhas

Para quem prefere uma festa em meio à natureza, a vinícola Ferreira irá realizar uma imersão de luxo de quatro dias com direito a open bar de vinhos premiados no Decanter World Wine Awards de Londres.

Criada para os amantes dos vinhos, a experiência inclui hospedagem, almoços sensoriais e a festa de virada de ano com queima de fogos e música ao vivo.

A imersão entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024 terá rótulos como o premiado Piquant Soléil 2022 (R$ 499 a garrafa) e o São Bernardo 2022 (R$ 320 a garrafa), que venceram, respectivamente, as medalhas de ouro e prata no Decanter World Wine Awards de 2023.

A experiência tem vagas limitadas e toda a programação foi criada junto com sete hospedagens localizadas aos pés da Serra da Mantiqueira: Pousada Terra dos Pássaros; Hospedaria Piccola; Pousada Refúgio do Sol e Brisa; Pousada Refúgio Mantiqueira (em São Bento do Sapucaí, SP), Pousada Tons da Mantiqueira e Fazenda Maratea (em Piranguçu, MG), e Pousada Parque das Flores (Em Campos do Jordão, SP).

“Será a primeira vez que convidaremos os apaixonados por vinhos para celebrar a virada do ano com a nossa vinícola”, diz Dormovil Ferreira, fundador da vinícola. “É uma experiência única e exclusiva no mundo dos vinhos brasileiros. Serão 4 dias de imersão gastronômica de alta qualidade acompanhada dos nossos vinhos premiados, sem limite de consumo.”

Os pacotes incluem quatro noites de hospedagem em qualquer uma das sete pousadas, dois almoços no Horto Florestal em Campos do Jordão (comida mediterrânea, frutos-do-mar e grelhados gaúcho preparado por profissionais vindos do Rio Grande do Sul) e ceia de ano novo no Campos do Jordão Tênis Clube. Os valores partem de R$ 15 mil.

Os compradores dos pacotes também poderão usufruir de experiência pós-réveillon com dois dias de hospedagem durante um final de semana em 2024 nas Cabanas de Luxo na Vinícola Ferreira, ainda em construção. As reservas podem ser feitas via WhatsApp e pelo site da vinícola.