Disney vai lançar próximos filmes de 2021 exclusivamente nos cinemas

A Walt Disney lançará Eternos, Amor, Sublime Amor e o restante de seus filmes de 2021 exclusivamente nos cinemas antes de disponibilizá-los em streaming, informou a empresa em um comunicado na sexta-feira.

A empresa fez experiências durante a pandemia de Covid-19 com a estreia de alguns filmes no serviço de streaming Disney+ ao mesmo tempo em que eram exibidos nos cinemas. Os operadores de cinema estavam analisando como a Disney, que tem dominado as bilheterias nos últimos anos, lidaria com sua próxima lista, já que a variante Delta atrasou o retorno da produção cinematográfica.

A Disney informou que o musical Encanto será exibido nos cinemas por 30 dias a partir de 24 de novembro e seguirá para a Disney+ pouco antes do Natal.

Todos os outros lançamentos da Disney, incluindo o filme da Marvel Eternos e o remake de Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg, serão exibidos exclusivamente nos cinemas por pelo menos 45 dias, disse a empresa.