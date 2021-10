Diretor se diz "destruído" pela morte de colega por tiro acidental

O diretor do filme que foi baleado e ferido em um incidente envolvendo o ator Alec Baldwin disse neste sábado, 23, estar "destruído" pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, durante a filmagem de uma cena do filme "Rust".

Joel Souza, atingido no ombro quando Baldwin disparou uma arma cinematográfica com munição verdadeira, quebrou o silêncio no terceiro dia das investigações, ainda com muitas perguntas sem resposta sobre como o erro aconteceu.

"Estou destruído pela perda da minha amiga e colega Halyna. Ela era gentil, vibrante, incrivelmente talentosa, lutou por cada centímetro do que conquistou e sempre me motivava a ser melhor", afirmou Souza em comunicado.

O tiro acertou Hutchins no peito, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé. Ela morreu em decorrência dos ferimentos, e Souza, que estava atrás dela, foi ferido, mas recebeu alta do hospital.

Souza não deu detalhes sobre o acidente ou seus ferimentos, mas disse que ficou "humilde e grato pelas mensagens de afeição que temos recebido da indústria cinematográfica, do povo de Santa Fé e de centenas de desconhecidos que entraram em contato conosco".

Na sexta-feira, um juiz de Santa Fé aprovou um mandado para que o Gabinete do Xerife apreendesse armas, roupas, câmeras, fitas e munição no rancho Bonanza Creek, nos arredores de Santa Fé, onde Baldwin estava filmando o faroeste de baixo orçamento "Rust".

Seguranças foram colocados na estrada que leva ao rancho no sábado.