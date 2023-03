Dia Mundial Sem Carne: 8 restaurantes com pratos com cogumelos em São Paulo

Todo dia 20 de março é celebrado o Dia Mundial Sem Carne. A iniciativa surgiu em 1985 com a FARM (Farm Animal Rights Movement), com o objetivo de fazer uma reflexão e conscientizar sobre o impacto que o consumo de carne traz ao mundo e os benefícios de uma alimentação sem a proteína animal.

Há quem estime o percentual de vegetarianos no mundo seja de 20%. Apenas na Índia, mais de 500 milhões de pessoas declaram que não comem carne. No Brasil, uma pesquisa feita pelo Ibope, em 2018, a pedido da Sociedade Brasileira Vegetariana, apontou que 14% da população se considera vegetariana, porém, estimativas mais conservadoras colocam o número em 3%. Uma das tendências gastronômicas já carimbadas para 2023, os cogumelos, ganham espaços significativos nos menus do mundo e, claro, aqui no Brasil.

Segundo as empresas americanas Af&co and Carbonate – que avaliam e discutem o que está em alta no mercado de bebidas e alimentos, além do consumo mais moderado de álcool, a gastronomia eleva um ingrediente aliado de peso: os cogumelos. Segundo a empresa, esse tipo de ingrediente requer dos chefs mais criatividade de preparo, o que eleva ainda mais seu restaurante. Sem contar que os cogumelos ainda contam com um fator a favor: o excesso de umami.

“O umami é uma potência na cozinha. Realmente, dá para aproveitar, brincar e oferecer receitas incríveis. E com certeza os cogumelos têm a capacidade de dar um punch para os pratos”, diz Roberto Satoru do Ícone Asiático.

Para o Dia Mundial Sem Carne, confira restaurantes com pratos com cogumelos em São Paulo

Amazo

O restaurante peruano comandado pelo chef Enrique Paredes tem diversas opções de pratos que têm cogumelos como estrela. Um deles é o Causa de Cogumelos: amassado de batata amarela servido com cogumelos paris al ajillo peruano (R$ 72).

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321

A Pizza da Mooca

A premiada pizzaria tem no seu menu – para os amantes de cogumelos – a pizza Funghi (R$ 49) feita com molho bechamel, mix de cogumelos frescos, queijo cacciocavalo e finalizado com pimenta do reino. É servida tanto no salão quanto no delivery.

Serviço: Rua da Mooca, 1747 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: 2601-4653 | Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 3064-0060

Bottega 21

O bar italiano tem no cardápio – criado pelo chef Alexandre Vorpagel – o Rigatoni Vegani feito com mix de cogumelos, avelã, pistache, brunoise de cenoura e abobrinha (R$ 39).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 99342-2332

Ícone Asiático

O restaurante asiático comandado pelos chefs Alexandre Ortigoso e Roberto Satoru tem como excelente sugestão de entrada, Bao de Cogumelos servidos em duplas.

Serviço: Rua Fidalga, 79 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone:(11) 2667-6217

Nonna Rosa

O restaurante italiano comandado pelo restauranteur Marcelo Muniz e pelo chef Gabriel Marques tem uma excelente opção para os amantes de cogumelos: o Crocchete di Riso e Funghi – bolinho de arroz com funghi, cogumelos frescos servidos com fonduta.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardins - São Paulo/SP - Fone:(11) 2369-5542

NOU

Nas três unidades do restaurante NOU, que tem a frente da cozinha o chef Amilcar Azevedo, é possível desfrutar do Risoto de cogumelos, finalizado com azeite de trufas.

Serviço: Rua Armando Penteado, 12 - Higienópolis - São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Rua Ferreira de Araújo, 419 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) (11)2609-6939| Rua dos Pinheiros, 274 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3064-0033

O Carrasco

O bar speakeasy escondido dentro do Guilhotina tem como opção para acompanhar os drinques o Ragu de Cogumelos Selvagens salteados com shoyu, sake e gergelim torrado.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros - São Paulo/SP | horário de terça a sábado das 19h às 00h

Piccini Cucina

O belíssimo restaurante com alma italiana sob os cuidados do sócio Samuel Rodrigues tem no menu a polenta cremosa com mix de cogumelos servido com ovo poche.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 Jd Paulista - São Paulo - Fones (11) 3476-3376 / (11) 3476-3393

