Conhece o Paloma? Feito com tequila, este é o drinque do verão

O calor do verão sempre traz uma atmosfera de celebração e um clima descontraído, ideal para o consumo de um coquetel à beira da piscina ou na areia da praia. “Nos últimos anos tivemos o gim-tônica como drinque preferido dos brasileiros, enquanto no exterior a tequila vinha ganhando espaço. Agora chegou nossa vez”, diz Patricia Borges, vice-presidente para Brasil, Uruguai e Paraguai da Diageo. O conglomerado aposta na Don Julio, tequila premium feita com 100% de agave azul e que estará nas principais festas deste Réveillon, bares e restaurantes. No ano que vem o rótulo já estará disponível para venda diretamente para o consumidor.

Antes de desembarcar nos cardápios dos bares, houve um movimento do setor produtivo, no México, para levar a tequila para além das fronteiras do país. A ideia central foi mostrar o que os mexicanos já sabem há anos: o destilado não é para ser degustado em shot, e sim em inúmeras receitas que vão além da mundialmente conhecida Margarita. Isso tudo fez com que o destilado contribuísse com 1,6 bilhão de dólares para a indústria de alcoólicos em 2022, segundo dados da consultoria IWSR. No Brasil, a briga por uma fatia de mercado mais relevante engloba marcas de peso. Além da Don ­Julio, outra opção para o consumidor brasileiro é a Jose Cuervo, que está por aqui também com outras submarcas do grupo, como a 1800.

Fora do Brasil, é perceptível a incorporação do destilado nos cardápios de bares europeus e dos Estados Unidos, incluindo menções feitas até pela célebre revista Drinks Internacional, como explica Alex Mesquita, no comando do bar Elena Horto, no Rio de Janeiro.

“Desde 2019 existe um movimento de uma presença maior da tequila nos bares no exterior. Veremos muitas versões mais refrescantes”, diz Mesquita, eleito o Melhor Bartender do Brasil em 2023 pelo ranking EXAME Casual. A aposta dos baristas para o drinque hit do verão é o Paloma, que leva tequila, suco de grapefruit, suco de limão e soda. “É um coquetel cítrico, com acidez, salinidade e complexidade de sabores”, diz Caio Carvalhaes. O bartender do Tan Tan, escolhido o Melhor Bar do Brasil por ­EXAME Casual, também aponta como aposta o jerez, um vinho fortificado produzido na Espanha. “Ele entra como secante, que ajuda a equilibrar dulçor nos drinques”, explica.

Refrescância do prosecco

Mionetto: do Grupo Henkell Freixenet, vai bem com Aperol

Se a palavra do verão no mundo dos drinques é “refrescância”, o prosecco serve muito bem como base para coquetéis. Alex Mesquista diz que a bebida é uma das tendências para 2024, ao lado da tequila. Do portfólio do Grupo Henkell Freixenet, o destaque é o Mionetto, que pode ir no Aperol Spritz, ainda um dos queridinhos da época de altas temperaturas. A tendência nos próximos meses serão releituras com a bebida borbulhante, como o já consagrado Negroni Sbagliato.