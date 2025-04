Vendas da Gucci caem 25% no trimestre; tarifas de Trump preocupam mercado de luxo

A Kering registrou vendas menores do que as previsões dos analistas para o primeiro trimestre, enfraquecendo um setor que agora enfrenta uma incerteza maior devido às tarifas do presidente Donald Trump.

A dona de Gucci e da Yves Saint Laurent registrou receita de € 3,88 bilhões (US$ 4,43 bilhões) no trimestre, queda de 14% em relação ao ano anterior. Analistas previam receita de quase € 4 bilhões, segundo o Wall Street Journal.

Somente as vendas da Gucci caíram 25%, para € 1,57 bilhão, abaixo da estimativa de € 1,63 bilhão. No mês passado, a Kering recorreu a Demna Gvasalia, ex-diretor artístico da Balenciaga, para assumir os designs da Gucci após a saída de Sabato De Sarno, que lutava para revigorar a marca italiana.

“Como havíamos previsto, a Kering enfrentou um início de ano difícil”, disse o CEO François-Henri Pinault.

As vendas fracas mostram que a Kering ainda está lutando contra a desaceleração nos gastos com bens de luxo, algo que atormenta o setor há meses. Após anos de fortes resultados, impulsionados pelo aumento da demanda por bens de luxo após a pandemia, os consumidores reduziram os gastos em meio à inflação e às altas taxas de juro no mundo.

Com o consumo mais fraco da China, o principal mercado de luxo do mundo antes da pandemia, a crise se ampliou.

Vendas por região

As vendas operadas diretamente pela Kering caíram 16% no trimestre. As vendas na região Ásia-Pacífico caíram 25%, em linha com as tendências do quarto trimestre, com o Japão registrando contração de 11%. As vendas na Europa Ocidental e América do Norte caíram 13%.

A empresa informou ter 1.788 lojas em sua rede — fechou 25 no primeiro trimestre deste ano.

Agora, o setor de luxo enfrenta uma incerteza com a política tarifária de Trump. Washington impôs tarifas a Pequim que somam 145%, levando a China a retaliar com tarifas sobre as importações dos EUA de 125%, o que torna os negócios entre as duas maiores economias do mundo inviáveis nessas condições.

A fabricante de bolsas Birkin, Hermès, afirmou na semana passada que planeja aumentar os preços nos EUA para reduzir o impacto das tarifas

“Estamos aumentando nossa vigilância para enfrentar os ventos contrários macroeconômicos que nosso setor enfrenta”, disse Pinault.