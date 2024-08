Dia dos solteiros: três vinhos para celebrar a data de maneira leve e divertida

Beber um vinho bom e de qualidade não precisa de um dia específico. Mas para aqueles que adoram celebrar, o Dia dos Solteiros, comemorado em 15 de agosto, é uma ocasião perfeita para apreciar um belo rótulo sozinho, com amigos, ou até mesmo em um date (por que não?).

Os vinhos são uma excelente opção para celebrar de maneira leve e divertida. Versáteis, podem ser degustados em diferentes ocasiões e harmonizam com uma variedade de pratos, desde petiscos simples até jantares mais elaborados. Para quem está à procura do rótulo ideal para a ocasião, algumas opções se destacam pelo sabor e pelo potencial de tornar a celebração ainda mais especial.

O Dia dos Solteiros ganhou espaço nos calendários na década de 1990, a partir de uma brincadeira que começou na Universidade de Nanquim, na China. No Brasil, a data é comemorada em 15 de agosto, enquanto em outros países, o dia vira motivo de festa em 11 de novembro, em referência à sequência dos números 11/11.

Marina Bufarah, sommelière da Wine, sugere três vinhos para degustar no Dia dos Solteiros. As sugestões variam desde um rosé para um almoço até um tinto para um animado encontro com pessoas queridas. A especialista também recomenda um saboroso espumante para um esquenta antes de uma balada.

Vinho rosé para o almoço

Para aproveitar um almoço e tornar o dia mais leve, a sugestão é o rosé chileno Calyptra Vivendo Reserve D.O. Cachapoal Valley Rosé 2020. Este vinho jovem, frutado, refrescante e com boa acidez é uma companhia alegre e super versátil, harmonizando bem com pratos leves como os da culinária japonesa ou frutos do mar. Também combina com carnes brancas, saladas e queijos cremosos. Custa R$ 117,53.

Vinho tinto com os amigos

Se a escolha for celebrar o dia ao lado dos amigos, a indicação é o tinto espanhol La Vanidosa D.O.Ca. Rioja Graciano 2021. Pode ser apreciado durante um encontro com uma tábua de frios, um rodízio de pizzas ou até um festival de bruschettas. Este vinho de cor rubi intenso possui aroma de frutas maduras, com taninos e acidez bem presentes e equilibrados. Custa R$ 91,65.

Espumante pré-balada

Antes de ir para a balada, nada melhor do que um esquenta animado, que fica ainda mais festivo com um espumante. A indicação para essa ocasião é o brasileiro Ballade by Miolo Brut, com aroma de frutas tropicais e elevado frescor. Ideal para ser consumido gelado, ele acompanha muito bem finger foods como coxinhas, bolinhas de queijo, torradas com patês e dadinhos de tapioca. Custa R$ 68,12.