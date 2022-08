Dia dos Pais: 7 sugestões de viagem para cada tipo de pai

Para o Dia dos Pais deste ano, uma sugestão de presente são viagens. Apesar das expressões populares que afirmam que pais e mães são todos iguais, cada um tem seus gostos, preferências e particularidades. Pensando nisso, a Booking.com selecionou sete destinos para presentear cada tipo de pai com uma viagem, com ou sem os filhos.

Pai botânico

Para pais que adoram estar em meio à natureza, vale uma experiência longe da civilização. Eles podem deixar os filhos cuidando de suas plantas enquanto fazem as malas e tiram um tempinho de férias merecido. E um hotel de selva perfeito para comemorar a data é o Juma Amazon Lodge, localizado na Floresta Amazônica a 3h de Manaus, com bangalôs com vista para a floresta, onde é possível fazer várias atividades no meio da natureza, como canoagem e trilhas.

Pai de múltiplos

Para os pais de muitos filhos que precisam de uma ajudinha para distrair as crianças e ainda se divertir, a sugestão é o Bourbon Atibaia Resort, localizado em Atibaia, no interior paulista. A estrutura de lazer é completa e com opções para todas as idades, incluindo quadras de esportes, playground, parede de escalada, boliche e cinema.

Pai sommelier

Os pais que adoram tomar uma tacinha de vinho no fim da tarde, para relaxar depois de um dia cansativo, podem aproveitar essa paixão pela bebida e fazer uma imersão etílica durante as férias. Eles podem se hospedar em uma acomodação dentro de uma vinícola, por exemplo, ou levar a brincadeira ainda mais a sério e reservar a estadia no Pipas Terroir Pousada e Winebar, uma acomodação única em Bento Gonçalves onde é possível dormir dentro de uma pipa de vinho com vista para os vinhedos. Os dias inteiros dedicados a essa experiência enogastronômica é um paraíso para os pais sommelier.

Dois pais

A sugestão para as famílias formadas por casais de pais é o Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana, em frente para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Vale reservar um quarto com vista para o mar, para já acordar no melhor estilo praiano e aproveitar todos os ambientes – muito bem decorados - do hotel, como o restaurante que serve pratos da culinária peruana e uma seleção de drinks, perfeito para a ocasião! O hotel também faz parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com e é associado da Câmara LGBT.

Pai zen

Os pais mais tranquilos, que gostam de ficar em meio à natureza, vão encontrar um refúgio na Woodstock Guesthouse, pousada localizada em Alto Paraíso de Goiás, com seus quartos com varanda, redes e banheira de hidromassagem. É possível alugar bicicletas para conhecer os arredores, fazer caminhadas ou mesmo aproveitar uma sauna. Há, ainda, uma cozinha compartilhada no local e um parquinho infantil, para as crianças se divertirem.

Pai vegetariano

Para os pais que adotaram uma dieta vegetariana ou vegana, nada melhor do que visitar um lugar que sabe como preparar refeições deliciosas com poucos ou nenhum produto de origem animal. No interior paulista, em Cunha, a casa de hóspedes Hospedagem Beija-flor - Espaço Flor Das Águas fica no meio das árvores e oferece aulas de meditação e ioga, cachoeiras próximas e um restaurante vegetariano, que elabora pratos à base de grãos, cereais, frutas, legumes e verduras, além do mel produzido ali, único produto de origem animal servido na propriedade.

Pai solteiro

Para os pais solteiros que procuram férias mais agitadas, a sugestão é o Duro Beach Hotel, em Cumbuco, no litoral cearense. O local tem um lounge bem descontraído à beira-mar, que serve gastronomia local e internacional, petiscos, além de uma boa variedade de drinks e bebidas, com uma paisagem paradisíaca como pano de fundo. Ali também se realizam competições de esportes aquáticos, como o kitesurf, e é possível inclusive fazer aulas da modalidade durante a viagem.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade