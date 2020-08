Dia dos Pais: 10 bares e restaurantes que entregam drinques engarrafados

O Dia dos Pais 2020, no próximo domingo, 9 de agosto, promete ser uma data a ser comemorada em casa, em segurança com a família. O almoço em casa não impede, contudo, de se aproveitar drinques clássicos e inovadores de alguns dos melhores bares e restaurantes de São Paulo.

Isso graças aos serviços de delivery inéditos que muitos estabelecimentos adotaram por causa da quarentena: o drinque vai pronto para a casa do cliente, precisando apenas ser finalizado ou misturado.

Confira as sugestões de EXAME para a data:

Locale Caffè

Inaugurado durante a quarentena, o endereço com clima de bar engarrafa para viagem coquetéis clássicos e irrecusáveis como negroni, aperol spritz e dry martini, a 28 reais cada um. Vale a pena incluir no pedido o instagramável kit com cinco cannolis, a partir de 45 reais. Endereço: Rua Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, São Paulo. Tel. (11) 94140-4371. Delivery próprio.

Drinque do Locale Caffè Drinque do Locale Caffè

Bar da Dona Onça

Janaína e Jefferson Rueda, casal de chefs também à frente d’A Casa do Porco, entre outros negócios, demoraram a se render ao delivery. Mas quando se renderam capricharam. Repare no adesivo colado na garrafinha na qual viaja a caipirinha de tangerina e maracujá do Bar da Dona Onça. A 55 reais (duas doses), o coquetel chega acompanhado de gelo e laranjinhas embaladas a vácuo. Endereço: Edifício Copan, Av. Ipiranga, 200, Centro, São Paulo. Tel. (11) 3257-2016. Delivery: iFood.

Drinque para delivery do Bar da Dona Onça Drinque para delivery do Bar da Dona Onça

Imakay

Raro, talvez único, representante em São Paulo da culinária nikkei, a fusão da japonesa com a peruana, o restaurante chama atenção por usar vinagre envelhecido para temperar o arroz com o qual prepara, por exemplo, o sushi de atum selado ao molho de pimenta ají panca com ovas amarelas. Para viagem, a casa despacha drinques como o salty negroni, uma versão do coquetel envelhecido em barril de carvalho e acrescido de tintura de sal (29 reais). Endereço: Rua Urussui, 330, Itaim, São Paulo, (11) 3078-7786. Delivery: Rappi e Delivery do Bem.

Drinque para entrega do Imakay Drinque para entrega do Imakay

Venuto

Quem assina a carta de drinques deste italiano é o celebrado bartender Marcelo Serrano. Dela você pode saborear, por exemplo, sem sair de casa, o negroni com xarope de cumaru (25 reais) e o coquetel robusto, união de vodca, licor Amaretto, purê de pêssego, limão, canela defumada e chocolate granulado (25 reais). De sexta a domingo, por sinal, o mixologista já está de volta aos balcões (como vários dos estabelecimentos incluídos nesta seleção, a casa retomou o atendimento presencial). Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1658, Jardins, São Paulo. Tel. (11) 3063-5074/97337-2025. Delivery: iFood.

Drinque Robusto engarrafado, do Venuto Drinque Robusto engarrafado, do Venuto

Minibar GEM

Inaugurado em janeiro deste ano, o bar de coquetéis do Origem, em Salvador, do casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, quase não pôde ser desfrutado em razão da pandemia. Para provar as “roskas” do endereço, criadas pela especialista em cachaças Isadora Bello Fornari, o jeito tem sido recorrer ao delivery. A amaralina leva gim, frutas vermelhas e maracujá; a flor de liz, vodca, cachaça, hibisco, tangerina e mel de uruçu. Cada uma custa 45 reais (duas doses). Endereço: Alameda das Algarobas, 74, Pituba, Salvador. Tel. (71) 99202-4587. Delivery próprio.

Fotografia para o Minibar Gem, em Salvador/Ba. Fotógrafo: Leonardo Freire (71)99710-4170 Fotografia para o Minibar Gem, em Salvador/Ba. Fotógrafo: Leonardo Freire (71)99710-4170

Negroni

O bar no Baixo Pinheiros que presta tributo a um dos drinques mais festejados do momento criou uma promoção para o Dia dos Pais envolvendo o coquetel. No dia 9 de agosto, quem encomendar uma unidade (68 reais), em quantidade suficiente para duas doses, ganha outra garrafinha, com negroni envelhecido. Endereço: Rua Padre Carvalho, 30, Baixo Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 2337-4855. Delivery: iFood.

Drinque para entrega do Negroni Drinque para entrega do Negroni

Ici Bistrô

O restaurante do chef Benny Novak completou 18 anos em junho e, por motivos óbvios, aderiu ao delivery (outra novidade é que no andar de cima agora funciona o italiano Tappo Trattoria, o italiano mais informal do cozinheiro). O drinque que o Ici entrega é seu negroni envelhecido em barril de carvalho, que chega em uma charmosa garrafinha (72 reais, duas doses). Endereço: Rua Pará, 36, Consolação, São Paulo. Tel. (11) 3259-6896. Delivery: iFood.

Drinque para delivery do Ici Bistrô Drinque para delivery do Ici Bistrô

Mensa em Casa

A nova marca do chef Rafael Navarini, também à frente do Mensa, incluiu na lista do delivery tanto o gim tônica quanto o negroni. Ambos custam 20 reais e o primeiro precisa ser finalizado em casa. Endereço: Rua Wisard, 88, Vila Madalena, São Paulo. Tel. (11) 3031-7536. Delivery: iFood.

Drinque do Mensa em Casa Drinque do Mensa em Casa

Bar Desembargador

Comandado pelo bartender boa praça Clayton Azevedo, o estabelecimento despacha para viagem qualquer um dos drinques do cardápio na companhia de uma pedra de gelo embalada a vácuo. Criado por ele, o Rick junta uísque bourbon, vermute seco e licor Grand Marnier (30 reais). Endereço: Rua Desembargador do Vale, 253, Perdizes, São Paulo. Tel. (11) 3672-3676/98999-7652. Delivery próprio.

Drinque do Bar Desembargador Drinque do Bar Desembargador

QT Pizza Bar

Além do negroni e do bom e velho old fashioned, o endereço também entrega um drinque assinado pelo mixologista Marco de la Roche feito com licor de ervas, vermute e fernet. Em garrafinhas de 210mL, o equivalente a três doses, os coquetéis custam 36 reais cada um. As pizzas da casa são todas individuais. A de calabresa é incrementada com couve frita, cebola caramelada, molho aïoli e molho de tomate (43,20 reais). Endereço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César, São Paulo. Tel. (11) 98374-8820. Delivery: próprio e via iFood , Rappi, Uber Eats.