Dia do Consumidor: 6 hotéis no Brasil com diárias com até 50% de desconto

No Dia do Consumidor, data que se transformou uma das mais importantes do varejo, a Zarpo, agência online de viagens, selecionou hotéis, resorts e pacotes de viagens com até 50% de desconto e válidas até a próxima semana.

"Temos grandes expectativas para essa campanha, pois diante do cenário atual, saindo da onda de Covid (Ômicron) e com os viajantes ávidos para colocar seus roteiros e suas viagens em dia, acreditamos que os descontos serão fundamentais para estimulá-los a comprarem seus pacotes nesta semana”, explica Daniel Topper, CEO do Zarpo.

Confira alguns dos hotéis:

Wyndham Casa di Sirena - Ilhabela, SP

Diárias a partir de 652 reais (antes: 1.292 reais) 50% OFF. Quartos para 2 adultos e 1 criança até 12 anos. Com café da manhã. Oferta válida até 21 de março.

Nauticomar All-Inclusive - Porto Seguro, BA

Diárias a partir de 684 reais (antes: 1.108 reais) 38% OFF. Quartos para 2 adultos e 2 crianças até 12 anos. Oferta válida até 15 de março.

Fazenda Vale das Águas - Águas de Santa Bárbara, SP

Diárias a partir de 410 reais (antes: 750 reais) 45% OFF. Pensão Completa. Quartos para 2 adultos e 1 criança até 11 anos. Oferta válida até 21 de março.

Mavsa Resort - Cesário Lange, SP

Diárias a partir de 1.729 reais (antes: 2.224 reais) 22% OFF. All-Inclusive. Quartos para 2 adultos e 2 crianças até 12 anos. Oferta válida até 21 de março.

Rio Quente - Hotel Turismo - Caldas Novas, GO

Diárias a partir de 1.239 reais (antes: 1.475 reais) 16% OFF. Com meia pensão. Quartos para 2 adultos e 2 crianças até 11 anos. Oferta válida até 21 de março.

Barretos Country Resort

Diárias a partir de 401 reais (antes: 490 reais) 18% OFF. Quartos para 2 adultos e 2 crianças até 12 anos. Café da manhã ou pensão completa. Oferta válida até 21 de março.

