Dia do Churrasco: 6 utensílios para melhorar seu grelhado

No próximo dia 24 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Churrasco. Para comemorar a data, a marca de utensílios domésticos Tramontina está lançando a linha Churrasco Black, que conta com produtos que combinam aço inox escurecido e cabos de madeira. No mix estão facas, garras, grelhas, tábuas e demais utensílios de preparo. À EXAME, a marca selecionou itens básicos e indispensáveis para melhorar o seu churrasco caseiro. Confira: Faca para Desossar A faca para desossar Tramontina Churrasco Black com lâmina em aço inox escurecido e cabo de madeira 6 polegadas é indispensável em seu jogo de facas. Ela foi desenvolvida com materiais de alta qualidade e vai facilitar ainda mais separar a carne do osso ou tirar sua gordura, pois a lâmina de aço inox escurecido conta com alto poder de corte. Seu cabo é em madeira e possui rebites que proporcionam um manuseio muito mais firme e um toque rústico à peça. Preço: R$ 94,05

Jogo para Churrasco Com o Jogo para Churrasco Tramontina em Aço Inox com Cabo Vermelho Polywood 3 Peças (faca e garfo trinchante + pegador) você contará com os utensílios que todo bom churrasqueiro precisa ter. O jogo é produzido com lâminas em aço inox. A faca recebe oferece um excelente corte e o material é altamente durável. Ainda possui um belíssimo cabo de madeira tratada Polywood, que resiste à impactos e altas temperaturas. Preço: R$ 212,80 Escova para Grelhas A escova para grelhas Tramontina Churrasco Black em aço inox e cabo de polipropileno preto com raspador foi desenvolvida com estrutura, cerdas e raspador em aço inox e cabo em polipropileno, que garante uma limpeza muito mais prática e eficiente e evita o desperdício de tempo na hora de remover a gordura e os resíduos de carne na grelha. Preço: R$ 94,90 Injetor de Temperos O Injetor de Temperos Tramontina em Acrílico/Polipropileno e Aço Inox 30 ml possibilita que você adicione o tempero diretamente dentro da carne, sendo ideal para churrascos e assados no forno. O injetor é produzido com corpo acrílico e polipropileno, a sua ponta injetora e haste são de aço inox, materiais que garantem sua durabilidade e qualidade. Valor no e-commerce:R$ 85,41

Soprador Manual para Carvão

Com o Soprador Manual para Carvão Tramontina em Polipropileno e Aço Inox você garante o acendimento do carvão com facilidade, pois ele possibilita o aumento a quantidade de oxigênio que, por ser um combustível, permite, através da corrente de ar, que o fogo atinja o ponto ideal para o preparo do churrasco perfeito. A sua estrutura é produzida em polipropileno e o tubo direcionador de ar é de aço inox. Preço: R$ 75,91

Avental

O avental Tramontina Churrasco black é leve e prático. Tem produção em jeans semipermeável e conta com alças e cinto reguláveis e bolso em couro sintético. Ele irá garantir uma experiência incrível na hora de fazer suas receitas e ainda lhe deixará com o estilo de um chef profissional. Preço: R$ 75,91

Luva para Churrasco

Para manusear fornos, churrasqueiras, grelhas e outras superfícies quentes com maior segurança, conte com a luva Tramontina Churrasco black 02 peças. Desenvolvida em aramida e silicone, ela conta com a parte interna em poliéster. Preço: R$ 341,05