Dia de Feira: eventos de gastronomia movimentam BH, SP e RJ nos próximos meses

Nos próximos meses, três capitais brasileiras — Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro — vão receber importantes eventos relacionados a gastronomia. Confira quais são eles:

Rio Coffee Nation 2024: a celebração dos cafés especiais

A 5º edição do Rio Coffee Nation 2024 será realizada entre os dias 18 e 20 de outubro, no Jockey Clube, no bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro. A feira promete ser uma experiência imersiva de 3 dias dedicados aos cafés especiais e orgânicos do Brasil. Com mais de 55 expositores, o evento trará produtos de qualidade e uma programação cheia de atrações, como:

Receitas e palestras com especialistas renomados, incluindo chefs como Elia Schram, Paula Pradini, João Diamante, Flávia Quaresma e Pedro Coronha;

Oficinas interativas sobre café, como a Oficina Café Sensorial e a Oficina de Torra de Cafés;

Degustações de cafés especiais e orgânicos;

Exposições e venda de produtos de café.

Os ingressos variam de R$ 55,00 a R$ 305,00, com opções que incluem oficinas exclusivas e pacotes para os três dias. Acesse o site oficial para mais informações.

Rio Coffee Nation 2024

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2024

Horário: Sexta-feira, dia 18.10: das 14h00 às 20h00 — Sábado, dia 19.10: das 11h00 às 20h00 — Domingo, dia 20.10: das 11h00 às 18h00

Local: Jockey Clube, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: riocoffeenation.com

Seafood Show Latin America 2024: tendências e inovações no setor de pescados

Em sua terceira edição, a Seafood Show Latin America 2024 acontece entre os dias 22 e 24 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento, que é um dos maiores do setor de pescados e frutos do mar da América Latina, atrai profissionais e marcas internacionais.

Entre as atrações principais, está o Campeonato Brasileiro de Sushi, promovido pela Francal, uma das maiores e mais tradicionais promotoras de eventos do país, e pela Seafood Show Brasil, plataforma de comunicação destinada a aumentar o consumo e gerar negócios para os atores da cadeia produtiva do pescado. O campeonato conta com a presença do renomado sensei Hirotoshi Ogawa, diretor do AJSA Sushi Skills Institute e organizador da Copa do Mundo de Sushi no Japão.

Seafood Show Latin America 2024 acontece entre os dias 22 e 24 de outubro (Divulgação/Divulgação)

Os profissionais poderão participar de workshops interativos para aprimorar suas habilidades e descobrir novas formas de incorporar pescados nos cardápios de seus estabelecimentos.

O evento é voltado exclusivamente para profissionais do setor. Mais detalhes e ingressos podem ser encontrados no site oficial do evento.

Seafood Show Latin America

Data: 22, 23 e 24 de outubro

Horário: das 13h às 20h

Local: Distrito Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo/SP)

Ingressos: seafoodshow.com.br (somente para profissionais do setor)

Semana Internacional do Café 2024: o futuro do café brasileiro

A Semana Internacional do Café (SIC) 2024 será realizada de 20 a 22 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte. Com o tema “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café”, a SIC é um dos maiores encontros de café do Brasil e do mundo.

Com o tema “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café”, a SIC é um dos maiores encontros de café do Brasil e do mundo (Alexandre Rezende/NITRO/Divulgação)

O evento oferece palestras, workshops, competições e degustações orientadas, proporcionando uma imersão completa no mercado de café brasileiro. A SIC é uma oportunidade para profissionais do setor se conectarem com as principais tendências e inovações da indústria.

Semana Internacional do Café 2024

Data: 20, 21 e 22 de novembro

Horário: 10 às 19h

Local: Expominas (Av. Amazonas, 6200, Gameleira, Belo Horizonte/MG)

Ingressos: https://semanainternacionaldocafe.com.br

MESA São Paulo

O Memorial da América Latina recebe, entre os dias 21 e 23 de novembro, o MESA São Paulo, um dos mais importantes eventos de gastronomia do mundo. Este ano, o evento é direcionado pelo tema “Cozinha com Propósito: o que você está servindo para o mundo”, reunindo chefs, cozinheiros e pesquisadores para debater sobre os caminhos da alimentação.

São três frentes principais no evento:

MESA Tendências : Um congresso onde importantes nomes da gastronomia mundial debatem questões proeminentes do setor, como sustentabilidade , cultura e tecnologia.

: Um congresso onde debatem questões proeminentes do setor, como , cultura e tecnologia. MESA Ao Vivo : Com a presença de mais de 20 chefs , o público pode participar de aulas práticas e degustações, aprendendo diretamente com grandes profissionais.

: Com a presença de , o público pode participar de aulas práticas e degustações, aprendendo diretamente com grandes profissionais. Farofa do Brasil: Feira de produtos artesanais, com pratos emblemáticos do estado de São Paulo, música ao vivo e atividades para crianças.

Mesa SP: evento oferece uma oportunidade de explorar a gastronomia sob novas perspectivas, conectando o público com as principais tendências e práticas sustentáveis da alimentação (Divulgação/Divulgação)

Cozinha com Propósito é o tema central deste ano, reforçando a importância de refletir sobre o impacto da alimentação no mundo.

Ao longo dos três dias, chefs renomados e pesquisadores discutirão como a gastronomia pode ser uma força transformadora, trazendo à tona discussões essenciais sobre o futuro da alimentação. O MESA São Paulo se consolida como um evento que conecta tradição e inovação, proporcionando momentos de aprendizado e reflexão para o público.

MESA São Paulo

Data: 21, 22 e 23 de novembro

Local: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo/SP)

Horário: a partir das 10h

Ingressos: www.mesasaopaulo.com.br

MESA Tendências

Valores: R$ 322 (por 1 dia) e R$ 966 (os 3 dias)

Especiais - estudantes, assinantes, idosos, instituições e parceiras – R$ 224 (1 dia) e R$ 672 (os 3 dias)

Transmissão digital paga para quem não puder comparecer no Memorial da América Latina.

MESA Ao Vivo

Valores: R$ 107,31 (1 dia) e R$ 322 (3 dias) – o ingresso dá direito a todas as aulas do dia

Especiais: estudantes, assinantes, idosos, instituições e parceiras – R$ 75,11 (1 dia) e R$ 225,40 (3 dias)

Transmissão digital: algumas aulas do Mesa ao Vivo serão transmitidas gratuitamente.

Farofa do Brasil

No átrio do auditório Simón Bolívar, acontece a maior feira de produtos artesanais já realizada no Brasil. O público poderá conhecer e degustar queijos, embutidos, vinhos, cervejas, cachaça, entre outras delícias da produção artesanal nacional. Entrada gratuita