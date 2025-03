No Rio, Marquês de Sapucaí recebe ação de mídia ‘out-of-home’

A Eletromidia está presente na Sapucaí, em uma das maiores festas populares do país. Em parceria com o Rio Carnaval, a empresa líder no segmento OOH (out-of-home) é responsável pela operacionalização dos relógios da Marquês de Sapucaí, garantindo precisão na contagem do tempo dos desfiles e oferecendo novas possibilidades de engajamento para patrocinadores e anunciantes oficiais do evento.

Infraestrutura e impacto da ação

São 10 relógios dupla face (20 telas) ao longo da avenida e 20 mobiliários urbanos para publicidade (MUBs) posicionados nos principais acessos do sambódromo. Além de oferecer suporte às escolas de samba e ao público com o cronômetro oficial, a Eletromidia levará comunicação dos patrocinadores do Rio Carnaval 2025, bem como informações contextualizadas e operacionais.

"Mais do que marcar o tempo dos desfiles, queremos marcar a história do Carnaval. Nossa missão é transformar os relógios e MUBs em pontos estratégicos de informação e conexão, aprimorando a experiência do público e maximizando a presença das marcas em um dos maiores espetáculos do mundo", sustenta Bruno Biondo, diretor comercial da Eletromidia no Rio de Janeiro.

Tecnologia para controle total dos cronômetros

A criação da solução exigiu o envolvimento direto do time de tecnologia da empresa. O sistema desenvolvido pela Eletromidia permitirá à organização Rio Carnaval ter controle total dos cronômetros, com ajustes dinâmicos na exibição do tempo, personalização de cores e formatos, além da possibilidade de alterar a interface para indicar diferentes momentos do desfile – desde a contagem regressiva do aquecimento das escolas até alertas de tempo excedido e encerramento das apresentações.

"A Liesa [Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro] tem, agora, um CMS [Content Management System, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo] extremamente personalizável para gerenciar os relógios, permitindo ajustes em tempo real e extração de relatórios diretos da plataforma. A inovação traz autonomia, precisão e flexibilidade para o evento", destaca Rodrigo Cadena, Chief Technology Officer (CTO) da Eletromidia.

Expansão da presença no Carnaval

Com esse projeto, a Eletromidia tem o objetivo de reforçar seu compromisso em oferecer soluções inteligentes e criativas para os anunciantes, garantindo visibilidade estratégica dentro de um dos maiores eventos do mundo. O Rio Carnaval vai até 8 de março, já incluindo o tradicional Desfile das Campeãs.

