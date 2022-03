Da Itália ao México, Four Seasons tem 50 projetos em desenvolvimento

Com um portfólio de 122 hotéis e resorts em 47 países e 48 propriedades residenciais, o Four Seasons manteve a ampliação no portfólio de hotéis mesmo com a pandemia. Para 2022, a rede pretende superar os resultados do último ano com a inauguração de hotéis, resorts e residências em mercados estratégicos, como Napa Valley (Califórnia), Nova Orleans (Louisiana) e Taormina (Itália).

Além destas, estão previstas inaugurações em Tamarindo (México), Fort Lauderdale (Flórida), Nashville (Tennessee) e Mineápolis (Minnesota).

Com mais de 50 projetos em desenvolvimento, recentemente a rede passou a ser operada pela Cascade Investment L.L.C. (Cascade), que concluiu a aquisição majoritária da rede de hotéis, após negociar a compra da participação da Kingdom Holding Company (KHC). Agora a Cascade agora detém 71,25% de participação no Four Seasons, enquanto KHC responde por 23,75%. Isadore Sharp, fundador e chairman do Four Seasons, mantém sua participação de 5% na empresa que fundou em 1960.

Em entrevista à Casual, Bart Carnahan, presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais e Gestão de Portfólio do Four Seasons, comenta sobre o mercado de turismo, os projetos de expansão e os pilares ESG da rede.

Mesmo durante a pandemia, novos resorts foram inaugurados. Quais foram as prioridades do Four Seasons nos últimos dois anos?

Tivemos um crescimento excepcional nos últimos cinco anos e apesar dos desafios sem precedentes que a pandemia trouxe, nós continuamos a colher os frutos de uma estratégia de crescimento de longo prazo. Durante a pandemia nós ainda pudemos assinar acordos para novos hotéis, resorts e residências, ampliando nosso portfólio global. Tínhamos a certeza de que quando nossos hóspedes pudessem viajar novamente, estaríamos prontos para recebê-los em qualquer destino.

Como sempre, nossa prioridade é buscar novas oportunidades que combinem localização privilegiada e a possibilidade de oferecer algo único no destino, além de buscar parcerias que compartilhem nossos valores e nosso compromisso de criar as melhores experiências de luxo no mundo.

Apesar da pandemia, o desenvolvimento de hotéis por grandes grupos globais não parou. O que você espera para o setor em 2022?

No Four Seasons, após o sucesso das inaugurações de 2021, estamos animados com os projetos incríveis para este ano. Já inauguramos um novo hotel e Private Residences em Fort Lauderdale, além de expandir nossas residências independentes (não atreladas a um hotel ou resort) com um novo projeto em Marrakech.

Também em 2022 estão previstas a abertura das propriedades em Tamarindo, no México, e Nashville e Minneapolis, nos Estados Unidos. Continuamos também a trazer melhorias para os projetos existentes, com renovações e expansões. Já anunciamos outros três novos projetos este ano, com o Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, no México; o Four Seasons Hotel Melbourne; e o Four Seasons Hotel Diriyah, na Arábia Saudita.

Poderia detalhar a importância dos projetos residenciais?

Four Seasons vem dominando o mercado de residências privativas com serviço desde 1985, um pilar que se mantém estratégico em nosso plano de crescimento. Temos a previsão de atingir 7 bilhões de dólares de vendas brutas nos próximos cinco anos, englobando mais de 30 projetos ao redor do mundo.

Nossas Private Residences são a oportunidade para compradores exigentes, que demandam o que há de melhor em moradia com serviço e podem levar a experiência Four Seasons a outro patamar, com um estilo de vida único em alguns dos melhores destinos do mundo.

Dos 50 projetos que temos entre planejamento e desenvolvimento, mais de 90% deles incluem residências, o que reforça nosso comprometimento com este pilar de negócio, além de atestar o interesse do mercado comprador neste serviço.

Quais são os pilares ESG no Four Seasons?

Toda nossa expansão de portfólio leva em consideração as prioridades ambientais, sociais e de governança. Sendo uma marca global, mantemos nosso compromisso de hospitalidade sustentável em qualquer destino, através de iniciativas globais e locais. Nosso foco é a redução de emissões de carbono, preservação de água, redução de resíduos e busca de fornecedores sustentáveis, além do objetivo de eliminar plásticos de uso único até o final de 2022.

Sustentabilidade também é um pilar fundamental no desenvolvimento de novas propriedades. A expansão do nosso resort em Punta Mita, com a inauguração do Naviva, irá incorporar elementos sustentáveis como painéis solares, sistemas eficientes de água e drenagem natural, veículos elétricos, obras de arte criadas a partir de materiais reciclados e uso de produtos locais.

Anunciado recentemente, o Four Seasons Hotel Melbourne, será o edíficio mais alto da Austrália, incorporando ainda um jardim vertical de 5.5 quilômetros, projetado como o maior do mundo, abrindo um precedente para arranha-céus que incorporam elementos naturais.

Qual a importância do mercado brasileiro para o Four Seasons?

É um mercado estratégico para o Four Seasons, já que os brasileiros respondem por uma parcela significativa dos nossos hóspedes. Nossas propriedades em Nova York, Paris e Lisboa estão entre as mais procuradas, além dos hotéis e resorts na América do Norte, em especial na Flórida, incluindo Palm Beach, Orlando e os dois hotéis em Miami. Nosso portfólio na região ficou ainda mais completo com as inaugurações de Nova Orleans e Fort Lauderdale, além dos projetos anunciados para Nashville e Minneapolis.

Os Four Seasons Private Retreats, nossa luxuosa coleção de residências e villas, também são bastante procurados. Eles oferecem mais espaço, privacidade e exclusividade, o que é ideal para que famílias e grupos que viajam juntos possam estar mais próximos, sem abrir mão do acesso aos serviços e amenidades de um hotel ou resort.

