Cristiano Ronaldo no Manchester City já é quase realidade, diz jornal

O clube inglês Manchester City e o craque português Cristiano Ronaldo estão prestes a fechar um acordo que trata da saída de CR7 da Juventus.

A informação foi confirmada por fontes envolvidas nas negociações à ESPN. O chefe do Manchester Pep Guardiola e Cristiano Ronaldo teriam, inclusive, se falado por telefone na manhã desta quinta-feira para acertar as condições do contrato. De acordo com o jornal espanhol Diário AS, o acordo já foi fechado, e a confirmação deve vir nas próximas horas.

Ainda segundo o Diário AS, o contrato oferecido a CR7 pelo Manchester teria dois anos de duração e o jogador receberia cerca de 15 milhões de euros por temporada, metade do que ganha atualmente na Juventus, 31 milhões de euros por ano.

Já a taxa de transferência que o Manchester City teria de pagar à Juventus pelo passe de CR7 seria de 28 milhões de euros.