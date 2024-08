Vinhos descomplicados para um público jovem: a nova geração da vinicultura uruguaia chega ao Brasil

Um projeto contemporâneo com liberdade criativa: essa é a essência da Viña Viva, vinícola uruguaia fundada pelos jovens irmãos Agustin e Victoria Viroga, quinta geração de uma família com raízes profundas no mundo do vinho. Filhos de Fabiana Bracco, renomada produtora e embaixadora do vinho uruguaio, os irmãos trazem uma nova visão para a tradição vinícola da família.

Victoria é estudante de Engenharia em Biotecnologia e desenvolve um projeto próprio de enocosméticos. Agustín, estudante de Engenharia de Sistemas, é o responsável pela execução do projeto Viña Viva. A combinação desses diferentes perfis e experiências, aliada ao desejo de criar livremente, dá origem a vinhos únicos e autênticos.

“É muito mais interessante que eles tenham seu próprio projeto e criem a partir dele. Hoje, até a Bracco aprende com Viña Viva, observando sua preocupação com a sustentabilidade, o meio ambiente e a consciência social”, afirma Fabiana.

Desde 2016, Fabiana Bracco é a diretora da Bracco Bosca, fundada por seus pais em 2005. A família, originária do Piemonte, na Itália, se estabeleceu na região de Atlántida, Uruguai.

Agustin e Victoria Viroga: quinta geração de uma família com raízes no mundo do vinho (Divulgação/Divulgação)

A Viña Viva foi criada em 2023 e está localizada nas mesmas terras da Bracco Bosca, em Atlántida, sub-região mais a leste de Canelones, coração da viticultura uruguaia, que representa 60% da produção do país. Essa zona de transição entre as áreas tradicionais de produção de vinho e a emergente região de Maldonado é caracterizada por brisas oceânicas frescas, regime de chuvas adequado e ampla variação térmica, condições ideais para a viticultura sem irrigação. A proposta da Viña Viva é produzir vinhos sustentáveis, que refletem sua origem de forma criativa e com alta qualidade.

A vinícola combina o conhecimento e a tradição da família Bracco com uma abordagem jovem e moderna, trazendo um sopro de contemporaneidade ao mercado. Embora contem com o apoio da mãe e dos primos, Agustin e Victoria imprimem sua própria visão, marcada pela liberdade de criação.

Os rótulos das garrafas da Viña Viva são um reflexo dessa filosofia, unindo tradição e uma estética jovem. As silhuetas de animais nos rótulos remetem à relação íntima com a natureza e as terras da vinícola, que preservam o ambiente e a fauna local.

“Achamos que os vinhos são muito interessantes, vivos e cheios de originalidade, fugindo dos padrões dos vinhos do país. Impossível não nos empolgar com a liberdade que Agustin e Victoria têm para criar e apresentar a sua visão do vinho e do seu país. Sim, tem o clássico Tannat, mas fugindo do convencional e de uma forma que não assusta o público. Pura contemporaneidade”, explica Bernardo Pinto, DipWSET, Diretor Técnico da Zahil, empresa que, desde 1986, importa e distribui com exclusividade vinhos de mais de 70 produtores de 15 países. A Zahil, que há oito anos não contava com vinhos uruguaios em seu catálogo, agora aposta na Viña Viva como representante dessa nova geração.

Entre os destaques da Viña Viva está o clarete, produzido com uvas Trebbiano e Merlot co-fermentadas. Vinho vibrante, com notas de cereja fresca e framboesa, possui taninos suaves e é altamente gastronômico, sendo versátil para diferentes harmonizações. “Um vinho que tem um aroma de branco e corpo de tinto”, afirma Victoria. Uma boa opção para introduzir o mundo dos vinhos ao público jovem.

Cabanas situadas próximas ao vinhedo: hóspedes podem se conectar com a natureza (Divulgação/Divulgação)

Além dos vinhos, a Bracco e a Viña Viva oferecem uma experiência única em duas cabanas situadas próximas ao vinhedo, localizado a cerca de uma hora de carro de Montevidéu. Com decks de madeira orientados para o nascer e o pôr do sol, os hóspedes podem se conectar com a natureza. Uma piscina de 9 metros e uma banheira de água quente aquecida a lenha completam a estadia, que inclui café da manhã para duas pessoas e um vinho de presente. Massagens e degustações de vinhos estão disponíveis como atividades extras.

Este ano, a vinícola também sediará o evento 'Entardecer com Vinhos', coordenado por Fabiana Noveli, sommelière, consultora e embaixadora da Viña Viva e da Bracco. O evento, que já teve edições em locais como São Paulo e Porto Alegre, reunindo cerca de 400 pessoas, terá sua primeira edição internacional, menor e mais intimista. “Aproveitando a parceria das duas marcas, a ideia é estar no meio dos vinhedos, provando os vinhos das duas vinícolas”, afirma Fabiana.

Classic Trebbiano, Innovation Clarete e Petit Verdot Reserve (Divulgação/Divulgação)

Conheça alguns dos vinhos que chegam ao Brasil:

Viña Viva Classic Trebbiano — Elaborado a partir da variedade italiana Trebbiano, expressa notas de pera e frutas cítricas com um caráter fresco e mineral que reflete a influência das brisas frias que vêm do mar, que está localizado a apenas 8km dos vinhedos. 100% Trebbiano.

Viña Viva Innovation Clarete — Viña Viva Clarete é elaborado a partir das variedades Trebbiano e Merlot co-fermentadas, resultando em um vinho vibrante, com notas de cereja fresca e framboesa, e taninos muito leves. Um clarete com estilo e corpo de um rosé estruturado, altamente gastronômico e versátil para diferentes harmonizações. 50% Trebbiano, 50% Merlot.

Petit Verdot Reserve — Tradicionalmente cultivada em Bordeaux, onde faz blends com outras variedades, porém, há algum tempo vem trazendo incríveis resultados no Uruguai, motivando a Viña Viva a produzir esse exemplar 100% varietal. É um vinho complexo e concentrado, mostrando todo o potencial desta grande uva. Com aromas exuberantes, em boca é elegante, potente e refinado. 100% Petit Verdot. 8 meses em barril de carvalho.