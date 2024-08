Japão aciona caças após violação de seu espaço aéreo por avião chinês É a primeira invasão aérea que a China realiza no país vizinho, de acordo com o noticiário local: no passado incidentes tensos entre navios foram registrados em áreas disputadas pelos dois países

Avião chinês que teria cruzado o espaço aéro do Japão, de acordo com o Minstério da Defesa do país (Handout / Ministério da Defesa do Japão/AFP)