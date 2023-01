Conheça detalhes do jantar oferecido por Lula e Janja no Palácio do Itamaraty

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou o novo mandato ao lado da primeira-dama Janja e de alguns dos principais líderes mundiais. E, após cerimônias e formalidades da posse, o chefe do poder executivo recepcionou um jantar com grandes nomes da gastronomia brasileira, a exemplo de Saulo Jennings – também na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil por CASUAL Exame em 2022.

“Foram cerca de 20 dias de trabalho, considerando o tempo que levamos para comprar ingredientes, contratar a equipe e preparar as receitas. Já a escolha dos chefs convidados, que trabalharam junto com o nosso time, foi da própria presidência da República”, diz Roberto Hirth, dono da Open House, empresa que coordenou a recepção da última noite (1º) no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF).

Todos os pratos deram prioridade aos ingredientes típicos do país – uma exigência de Lula e Janja –, com direito a bolinhos de feijoada e de piracuí (farinha de peixe da região amazônica); acarajé; bobó de camarão; vatapá; queijo coalho com banana assada e melaço de cana; moqueca de castanha-do-pará; ho’o xanena xupu (cozido de mandioca com peixe); mousse de cupuaçu; e pudim de tapioca.

Já a única bebida descrita no cardápio ficou a cargo de Bela Gil: o gim tônica com flor de clitória veio do restaurante Camelia Ododo, da própria chef e apresentadora, onde é vendido por 43 reais. Filha do cantor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura de 2003 a 2008, a culinarista foi nomeada como parte da equipe de transição do novo governo no Núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

