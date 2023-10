Conheça a montadora chinesa que está prestes a ultrapassar a Tesla da liderança mundial em elétricos

A montadora chinesa BYD está perto de ultrapassar a Tesla em vendas mundiais de veículos elétricos.

A marca de automóveis mais vendida na China quase superou a Tesla no último trimestre, depois que a americana teve seu primeiro recuo de entregas em mais de um ano.

A BYD vendeu 431.603 veículos totalmente elétricos nos três meses encerrados em 30 de setembro, um aumento de 23% em relação ao segundo trimestre. A Tesla vendeu 435.059, e a diferença de 3.456 unidades entre as duas fabricantes foi a mais estreita já registrada até agora.

“A BYD vai vender mais veículos de passeio totalmente elétricos do que a Tesla no quarto trimestre”, prevê Taylor Ogan, CEO da gestora Snow Bull Capital, que possui ações de ambas as montadoras.

Incluindo os híbridos, a BYD, sediada em Shenzhen, vendeu um total de 822.094 veículos em mais um trimestre recorde, ajudando a consolidar sua liderança como marca de automóveis mais vendida na China.

Conhecida por seus carros populares, a BYD lançou duas linhas de veículos elétricos de luxo, o Yangwang e o Fang Cheng Bao, para penetrar na faixa de preços de 1 milhão de yuans (US$ 137.000), mais que o dobro de seus modelos anteriores de última geração. Também lançou dois carros mais baratos, o Seagull e Dolphin.

O crescimento das exportações ajudou a empresa, que fabrica suas próprias baterias e chips, a complementar seu domínio na China.

As exportações representaram 9% das vendas da BYD no terceiro trimestre, acima dos 5% do trimestre anterior, de acordo com Joanne Chen, analista da Bloomberg Intelligence.

“Este será um fator-chave de volume no próximo ano e da expansão da presença global da BYD, com mais veículos elétricos novos”, disse ela.

As entregas da Tesla ficaram abaixo das estimativas em cerca de 20.000 unidades enquanto a montadora preparava suas fábricas para fazer um sedã Model 3 atualizado e o muito aguardado Cybertruck, que ainda não foi lançado.

A empresa de Elon Musk tem a meta anual de vender 1,8 milhão de veículos. A BYD está a caminho de vender cerca de 3 milhões, incluindo híbridos.