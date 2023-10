De volta à zona de expansão: PMI de manufatura da China chega a 50,2% em setembro

O Escritório Nacional de Estatísticas da China divulgou o índice de gerentes de compras (PMI) da China. Em setembro, PMI do setor industrial de manufatura, o índice de atividade comercial do setor não industrial de manufatura e o índice de produção composto do PMI foram de 50,2%, 51,7% e 52%, respectivamente, em relação ao mês anterior, com um aumento de 0,5, 0,7 e 0,7 pontos percentuais, dos quais o sistema do PMI do setor industrial de manufatura retornou à zona de expansão após cinco meses.

Expansão da manufatura

Segundo Zhao Qinghe, estatístico sênior do Centro de Pesquisa do Setor de Serviços, afirmou que, em setembro, o PMI do setor de manufatura aumentou por quatro meses consecutivos e, desde abril deste ano, o sistema subiu pela primeira vez para a zona de expansão.

Dos 21 setores pesquisados, há 11 em que o PMI está localizado acima do limite, 2 a mais do que no mês passado. Entre eles, o PMI dos principais setores aumentou, o PMI da fabricação de equipamentos, o da fabricação de alta tecnologia e o da indústria de bens de consumo foi de 50,6%, 50,1% e 51,3%, com um aumento de 0,6, 0,7 e 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior, situando-se na zona de expansão.

Do ponto de vista da escala das empresas, em setembro, o PMI das grandes empresas foi de 51,6%, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao mês anterior, o ponto mais alto de quase 6 meses, as grandes empresas continuam a aumentar o nível de prosperidade. De acordo com a introdução de Zhao Qinghe, os resultados da pesquisa mostram que a taxa de utilização da capacidade das grandes empresas, de mais de 80%, atingiu um ponto alto no ano, e a liberação da capacidade foi acelerada.

Produção e operação das empresas estão boa situação

Zhao Qinghe apresentou que, em setembro, o índice abrangente de produção do PMI foi de 52%, um aumento de 0,7 ponto percentual em relação ao mês anterior, “o índice abrangente de produção do PMI continua a se recuperar, indicando que a produção das empresas e as atividades comerciais da China em geral estão melhorando”.

A produção e a demanda das empresas continuam a melhorar. Em setembro, o índice de produção industrial, que constitui o índice de produção do PMI composto e abrangente, foi de 52,7%, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao mês anterior.

Expectativa em relação ao futuro

As expectativas das empresas em relação ao futuro permanecem estáveis. Em setembro, o índice de expectativas de produção industrial e atividade comercial foi de 55,5%, basicamente inalterado em relação ao mês anterior, e continuou localizado na zona de maior expansão, e as empresas estão, em geral, otimistas em relação às expectativas do mercado. Ao mesmo tempo, o índice de expectativas de atividade comercial não manufatureira foi de 58,7%, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao mês anterior, permanecendo em uma faixa de alta expansão. A análise de Zhao Qinghe indica que as empresas de manufatura e as empresas não manufatureiras estão mais confiantes no desenvolvimento recente do setor e na recuperação do mercado.

Zhao Qinghe também disse que os resultados da pesquisa em setembro, refletindo o aumento da concorrência na indústria, o alto custo das matérias-primas e as restrições de capital nas empresas da indústria manufatureira representaram um aumento em relação a agosto, a indústria manufatureira para retomar o desenvolvimento ainda enfrenta algumas dificuldades.