Confeitaria lança fondue de chocolate feito dentro de cookie gigante

Está na dúvida de qual sobremesa é a melhor opção? Para tentar resolver essa questão, inventaram um fondue de cookies — quase uma versão doce do queijo servido no pão italiano. E o próprio nome é sugestivo: FondueCookie, da American Cookies, que acompanha porções de marshmallow tostado, mini-cookies e uvas sem caroço. Mas a novidade será vendida somente até o fim de agosto.

Enquanto a massa de cookie amanteigado e trufado com chocolate meio amargo serve como bowl, o recheio tem 200 ml de ganache de chocolate ao leite. Essa sobremesa será vendida por R$ 69 (em opção que promete servir até duas pessoas), só que também é possível incrementar as receitas com porções adicionais de frutas e outras guloseimas oferecidas pela própria American Cookies.

Onde comprar o fondue de cookie

Existem quatro lojas da confeitaria em São Paulo: nos bairros Brooklin, Itaim Bibi; além do Shopping Ibirapuera e da dark kitchen na Mooca. Mas a American Cookies também tem pontos nas cidades de Campinas e Santos, assim como uma recém-unidade no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Especializados em cookies americanos

Fundada em 2015 pelo casal Francielle Faria e Rafael Macedo — que havia tentado empreender três anos antes, sem sucesso —, a rede de doces oferece diferentes sobremesas relacionadas aos cookies americanos, como milk-shakes com cobertura, sanduiches de sorvete e cafés. Também há opções de biscoitos em receitas tradicionais e recheadas (com Jack Daniel’s, Oreo e Nutella, por exemplo).

