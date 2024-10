Como é o primeiro prédio de luxo da grife Tonino Lamborghini no Brasil; veja fotos

Herdeiro de uma dinastia de luxo, Tonino Lamborghini criou sua própria marca, com produtos que vão de relógios a empreendimentos imobiliários, passando por óculos e carteiras. “O ecletismo faz parte de quem eu sou, e isso fica claro pela diversidade de produtos no portfólio da minha marca e pelos diferentes temas de cada coleção”, diz ele, ao definir seu negócio.

Sinônimo de luxo, a marca carrega um DNA italiano e transmite essa essência nos empreendimentos que assina. No Brasil, o primeiro prédio da marca é o Tonino Lamborghini Residences, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A obra, conduzida pela Embraed Empreendimentos, está em fase de construção, com 50% da estrutura concluída. Os 51 andares já foram concretados, e a previsão de conclusão é 2026.

Desde o início da construção, mais de 13 mil m³ de concreto e 900 mil quilos de aço foram utilizados. O sucesso do empreendimento é notável: dos 67 apartamentos disponíveis, apenas um ainda está à venda, avaliado em R$ 6,9 milhões.

Com mais de 220 metros quadrados, o apartamento tem quatro suítes, sendo uma master com hidromassagem e closet, além de quatro vagas de garagem. O imóvel conta ainda com piscina privativa e terraço com vista panorâmica, ideal para quem busca exclusividade e sofisticação.

Área de lazer

O prédio oferece diversos espaços de lazer, com inúmeras opções para relaxar de frente para o mar, como um terraço integrado ao salão de festas, onde é possível apreciar o pôr do sol. A academia também proporciona uma vista única da praia catarinense.

Há ainda uma sala de jogos com mesas de pôquer e sinuca oficiais, dois espaços gourmet com churrasqueiras a carvão — um deles integrado à sala de jogos — e um lounge no mezanino do hall social, com piano, lareira e cozinha de apoio. Além disso, o empreendimento oferece uma quadra de futebol society com grama sintética preta, uma brinquedoteca integrada ao playground e uma pista para carrinhos elétricos infantis, garantindo diversão para todas as idades.