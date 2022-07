Como é o apartamento de R$ 11 milhões que tem até garagem no 32° andar em MG

É verdade que o mundo é um tanto injusto com os colecionadores de carros: enquanto apreciadores de pinturas podem pendurar os quadros em praticamente qualquer parede, os estimados clássicos e superesportivos (quase sempre) acabam renegados a garagens sombrias e solitárias. Mas existe uma solução: no edifício Quatro Ventos, de Nova Lima (MG), as máquinas ficam dentro do apartamento.

VEJA TAMBÉM

Para dar conta da proeza, a construtora PHV Engenharia dedicou um elevador exclusivo – para 3.500 kg de carga – e espaço para duas vagas com direito a vista panorâmica. Parece pouco? Existem mais oito vagas na garagem, inclusive com carregadores para carros elétricos. E, para quem tem pressa, o heliponto do condomínio surge como alternativa e tem até lounge para recepcionar os passageiros.

Há somente um apartamento por andar, com pelo menos 757 m² totalmente personalizáveis e cinco suítes, além de spa privativo com jacuzzi e sauna. Mas também existe cobertura triplex. Já o edifício tem piscinas (coberta e descoberta), espaço sommelier com adega, espaço fitness com área externa, sala de massagem, estúdio de pilates, bem como quadras de squash, areia e tênis oficial com saibro.

Desenhado pelo premiado arquiteto mineiro Gustavo Penna, considerado uma referência por obras modernistas e contemporâneas das últimas quatro décadas – responsável desde o “Novo Mineirão” até o centro de convenções de Inhotim –, o Quatro Ventos é o primeiro empreendimento da divisão Prime, de alto padrão, da PHV Engenharia. Claro que isso tem preço: ao menos 11 milhões de reais.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.