Com adultos e crianças em casa, Lego registra resultado recorde em 2020

Desde meados de 2019, a Lego vem traçando uma estratégia agressiva de expandir seus pontos de vendas, principalmente na Ásia. A empresa abriu 130 novas lojas em 2020, 91 delas na China, e planeja novas inaugurações este ano, o que levará seu número de lojas globais de 678 para 800 até o final de 2021.

Para além do isolamento social que fez com que as famílias passassem mais tempo reunidas, o que, consequentemente, melhorou os resultados da Lego, a empresa atribui seus números positivos nos investimentos que vêm fazendo nos últimos dois anos.

No começo do ano, a Lego anunciou um novo produto lançado em parceria com a gravadora Universal Music. Batizada de Vidiyo, o serviço é uma produtora de videoclipes voltada para crianças de 7 a 10 anos. A ideia é que os pequenos possam dirigir, produzir e estrelar seus próprios videoclipes utilizando faixas de artistas da Universal Music.